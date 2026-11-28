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Bilecik'te kadınların el emeği ürünleri sergilendi.

Bilecik'te kadınların el emeği ve göz nuruyla hazırladığı ürünler, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında düzenlenen sergide beğeniye sunuldu. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşta hizmet alan kadınların hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kadınların üretkenliğini, yeteneklerini yansıtan sergide birbirinden farklı ürünler yer aldı. Sergiyle kadın emeğinin ve üretiminin önemine dikkat çekildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kadınlarımızın emeği, üretkenliği ve hayata kattıkları değer her zaman takdiri hak ediyor. Bu sergiyle kadınlarımızın yeteneklerini ortaya koymalarına ve emeklerini paylaşmalarına imkan sağladık. Emeğiyle değer katan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı