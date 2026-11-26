Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik'te görme kaybı yaşayan hasta, gözüne dikiş atılmadan yerleştirilen mercek sayesinde sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öncesinde geçirdiği katarakt ameliyatı sırasında gözüne anatomik nedenlerden dolayı mercek yerleştirilemeyen 70 yaşındaki Nurettin Kuş, görme kaybının artması üzerine Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine başvurdu.

Burada görme düzeyinin 0,05'in altında olduğu belirlenen Kuş, tetkiklerinin ardından Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner ve Op. Dr. Abdullah Divarcı tarafından ameliyata alındı.

Sabaner ve Divarcı tarafından "Yamane intraskleral haptik fiksasyonu" tekniğiyle gözüne dikiş atılmadan mercek yerleştirilen Kuş'un görme seviyesi, 0,8'e yükseldi.

Kuş'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA