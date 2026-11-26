Bilecik Bozüyük'te sağlıklı yaşam eğitimi Kaymakam Helvacı'nın katılımıyla verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programında öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi. Programa katılan Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, etkinlikleri izleyip çocuklarla sohbet etti ve erken yaşta sağlıklı alışkanlık kazanımının önemini vurguladı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi.
Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu'nda düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programına katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Helvacı, program kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek çocuklarla sohbet etti.
Programda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değinen Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, "Çocuklarımızın sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşlarda kazanılmasına katkı sunan bu tür etkinlikleri önemsiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.