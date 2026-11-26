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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu'nda düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programına katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Helvacı, program kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek çocuklarla sohbet etti.

Programda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değinen Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, "Çocuklarımızın sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşlarda kazanılmasına katkı sunan bu tür etkinlikleri önemsiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı