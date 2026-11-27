Bilecik'te çocuklar jandarma komutanıyla bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında çocuklara yönelik rol model buluşması düzenlendi. Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Okul Destek Birimi tarafından gerçekleştirilen programda, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ailelerin çocukları, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Çelik'i ziyaret etti. Buluşmada çocukların farklı meslekleri tanımaları, rol model alabilecekleri kişilerle bir araya gelmeleri ve gelecek hedeflerine yönelik farkındalık kazanmaları amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Her çocuğumuzun hayalleri ve ulaşmak istediği hedefleri var. Onların farklı meslekleri tanımalarını, kendilerine örnek alabilecekleri isimlerle buluşmalarını ve geleceklerini daha bilinçli şekillendirmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın hayallerine ulaşmaları için onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı