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Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Mama Üretim Tesisi, kentteki restoranlar ile fırınlardan toplanan artan yemekleri ve bayat ekmekleri mamaya dönüştürüyor.

Bilecik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu tesiste kentteki anlaşmalı lokantalar ile fırınlardan toplanan artan yemekler ve bayat ekmekler, makineler yardımıyla karıştırılıp ısıl işlemden geçiriliyor.

Daha sonra yaş ve kuru pelet mama şeklinde paketlenen üründen, 590 hayvan kapasiteli merkezdeki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesinde yararlanılıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Çelik, merkezde kedi ve köpeklerin yanı sıra zaman zaman yaban hayvanlarını da ağırladıklarını belirtti.

Mama üretim sürecinde ürünün enerji ve protein değerini de göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tesisimizde kırıcı makinemiz, kompost makinemiz, hamur karma makinemiz, fırınımız ve süzme ekipmanlarımız var. Protokol imzaladığımız noktalardan aldığımız ve sağlık açısından risk taşımayan günlük yemek ve ekmekleri burada işleyerek can dostlarımıza veriyoruz."

Kaynak: AA