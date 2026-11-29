Bilecik Bozüyük'te çocuk evleri personeline bağımlılık eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli bakım personeli ve İUP personeline yönelik eğitim programı düzenlendi. Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi'nin verdiği eğitimlerde çocuk yetiştirmede güncel konular ve madde bağımlılığı ele alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde görev yapan bakım personeli ve İşgücü Uyum Programı (İUP) personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.
Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 'Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular', Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında ise 'Madde Bağımlılığı' konuları ele alındı. Eğitimlerde personele çocuk gelişimi, yetiştirme süreçleri ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgiler verildi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda yetişmeleri için görev yapan personelimizin bilgi ve donanımını güçlendirmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz eğitimlerle hem çocuk yetiştirme konularında güncel bilgilerin paylaşılmasını hem de bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz. Personelimize yönelik eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.