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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, çocukların yaşam alanları yerinde incelendi.

İl Müdürü Nejat İlhan, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret ederek çocukların yaşam ve etkinlik alanlarında incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında çocukların kaldığı alanları ve sosyal etkinlik bölümlerini gezen İl Müdürü Nejat İlhan, kurumda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çocukların günlük yaşam koşullarını, ihtiyaçlarını ve sosyal gelişimlerine yönelik faaliyetleri yerinde değerlendiren İlhan, çocukların güvenli, sağlıklı ve destekleyici bir ortamda büyümelerinin önemine dikkat çekti.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın kendilerini güvende hissettikleri, mutlu oldukları ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen bir ortamda yaşamaları önceliğimizdir. Onların ihtiyaçlarını yerinde değerlendirerek daha iyi şartlar sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı