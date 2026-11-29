Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki koruma ve bakım altındaki erkek çocukları için Eskişehir'de sinema etkinliği düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi, keyifli ve verimli vakit geçirmeleri amacıyla sinema etkinliği düzenlendi. Çocuklar, etkinlikle günlük yaşamın dışında farklı bir deneyim yaşarken birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın mutlu olmaları, yeni deneyimler kazanmaları ve sosyal hayata daha aktif katılmaları bizim için çok kıymetli. Onların yüzlerindeki tebessüme vesile olacak etkinlikler düzenlemeye ve her alanda gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı