Bilecik'te 70 yaşındaki hastaya, ileri cerrahi yöntemlerden biri olan dikişsiz 'Yamane İntra Skleral Haptik Fiksasyonu' uygulanarak göz içi lensi başarıyla yerleştirildi. Ameliyat öncesinde 0,05'in altında olan görme düzeyi, operasyon sonrasında 0,8 seviyesine ulaştı.

Bilecik merkezde yaşayan 70 yaşındaki Nurettin Kuş, görme azlığı nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği'nde değerlendirmeye alındı. Hastanın daha önce geçirdiği katarakt ameliyatı sırasında çeşitli nedenlerle göz içi merceğinin yerleştirilemediği ve buna bağlı olarak afaki adı verilen durumun geliştiği belirlendi. Hastaya, Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner ve Op. Dr. Abdullah Divarcı tarafından ileri göz cerrahisi tekniklerinden biri olan, gözdeki doğal merceğin bulunmadığı veya mevcut merceğin destek dokusunun yetersiz olduğu durumlarda, yapay göz içi merceğinin gözün beyaz kısmına özel bir teknikle, dikiş kullanılmadan sabitlenmesi işlemi olan dikişsiz 'Yamane İntra Skleral Haptik Fiksasyonu' uygulanarak göz içi lensi başarıyla yerleştirildi.

"Ameliyat öncesinde 0,05'in altında olan görme düzeyi, operasyon sonrasında 0,8 seviyesine ulaştı"

Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner ameliyat sonrası verdiği bilgide, "Nurettin Kuş'un ameliyat öncesinde 0,05'in altında olan görme düzeyi, başarılı cerrahi ve ameliyat sonrası takiplerin ardından 0,8 seviyesine ulaştı. Hastanın ameliyat sonrası kontrollerinde klinik seyrinin olumlu olduğu görüldü. Katarakt ameliyatlarında gözün doğal merceği çıkarıldıktan sonra, görmenin yeniden sağlanabilmesi için genellikle yapay bir göz içi lensi yerleştiriliyor. Ancak bazı hastalarda göz içindeki lensi destekleyen dokuların yetersizliği, geçirilmiş travmalar, önceki cerrahiler veya ameliyat sırasında gelişebilen çeşitli durumlar nedeniyle göz içi lensinin standart yöntemlerle yerleştirilmesi mümkün olmayabiliyor. Bu hastalarda göz içi merceğinin bulunmaması sonucu afaki olarak adlandırılan tablo ortaya çıkabiliyor ve görmede ciddi azalma meydana gelebiliyor. Yamane tekniği, yeterli kapsül desteği bulunmayan gözlerde yapay göz içi lensinin dikiş kullanılmadan skleraya sabitlenmesine imkan sağlayan ileri cerrahi yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu teknikte lensin destek kolları özel yöntemlerle gözün beyaz tabakası olan sklera içerisinde tespit edilerek lensin göz içinde stabil şekilde durması sağlanıyor. Böylece klasik sütürlü, yani dikişli lens fiksasyon yöntemlerine alternatif olarak dikişsiz bir cerrahi seçenek sunulabiliyor" dedi.

"İleri göz cerrahisi hizmetlerine Bilecik'te ulaşabilmesi ve il dışına sevk ihtiyacının azaltılması hedefleniyor"

Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner, açıklamasının devamında, "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği'nde artık rutin olarak başarıyla uygulanabilen bu yöntem sayesinde, daha önce benzer cerrahiler için Eskişehir, Bursa ve çevre illerdeki ileri merkezlere sevk edilmesi gerekebilen hastaların önemli bir bölümü kendi illerinde tedavi edilebiliyor. Böylece hastaların ileri göz cerrahisi hizmetlerine Bilecik'te ulaşabilmesi ve il dışına sevk ihtiyacının azaltılması hedefleniyor. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği'nde ileri ve dikişsiz göz içi lens cerrahilerinin rutin olarak uygulanabilir hale gelmesiyle, daha önce il dışına yönlendirilmesi gerekebilen özellikli hastaların Bilecik'te tanı ve tedavi hizmetlerine ulaşabilmesi ve çevre illere olan sevk ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı