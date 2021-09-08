Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
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Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Bir dönem takip edilen gündüz kuşağı programları arasında yer alan Kısmetse Olur'da yarışan gelin adaylarından Ayça Varış, programın 2019'da final yapmasının ardından 2 yılda büyük bir değişim geçirdi. Sevenleri, Varış'ın yeni halini çok beğeniyor.

Toplumun önüne çıkan kişilerin yıllar içindeki değişimi zaman zaman gündeme geliyor. Ancak bazı insanlar var ki yıllar alabilecek değişimleri, bir kaç seneye sığdırabiliyor. İşte o değişimlerden birini Kısmetse Olur programının Ayça'sı yaptı. Ayça Varış, 2019'da final yapan programın bitmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen bambaşka bir görünüşe büründü.

Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın

ESTETİK OPERASYONU GEÇİRDİ

Geçirdiği estetik operasyonların da etkisiyle adeta bambaşka birine dönüşen 27 yaşındaki popüler gelin adayı Aycan'ın son hali çok konuşuldu. 'Kısmetse Olur' Aycan, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı havuz pozuna, "Karanlıkta yanabilirim. Boşlukta durabilirim. Düşmem ben, kanatlarım var ruhumda" notunu yazmıştı.

Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın

"MERY'İ SEVDİĞİM KADAR BİR ERKEĞİ SEVSEYDİM BAŞI DERTTE OLURDU"

Fit haliyle dikkat çeken 'Kısmetse Olur' Aycan Varış, oldukça aktif kullandığı Instagram'da zaman zaman tatil pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Havuzlu lüks evi ve köpeği Merry ile fotoğraflarına da yer veren sosyal medya fenomeni, "Merry'i sevdiğim kadar bir erkeği sevseydim, adamın başı dertte olurdu" mesajını yayınlamıştı.

Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın

İşte bambaşka birine dönüşen Ayça'nın Instagram paylaşımları:

Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın - Haberler Magazin
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