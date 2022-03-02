7 aylık aşkıyla 1 hafta önce evlenen Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
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7 aydır aşk yaşayan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, 25 Şubat'ta nikah masasına oturdu. Sadece yakın çevresinin katıldığı bir düğünle evlenen Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi.
FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, dün ikinci kez nikah masasına oturdu. 2012 yılında Ali Sunal ile bir yıllık evliliğini noktalayan Bahadır, 7 aydır birlikte olduğu müzisyen Emir Ersoy ile 1 hafta önce dünyaevine girdi. Alaçatı'da evlenen Bahadır'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Posta'da yer alan habere göre, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldıktan sonra apar topar nikah masasına oturan Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi. Çiftten hamilelik iddiasına henüz bir cevap gelmedi.
Düğünden 5 gün önce basın mensuplarıyla sohbet eden Gökçe Bahadır, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çocuk istiyorum. Anne olmayı isterim. Hayırlısı olsun. Kısmet neyse o olur. Onun bir planı olmaz. Olursa da ne güzel olur" cevabını vermişti.
Alaçatı'da yakın arkadaşlarının ve ailelerin katıldığı bir düğünle nikah masasına oturan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un nikah şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken Emir Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik üstlendi. Bahadır'ın dizisi devam ettiği için çift balayını ilerleyen tarihlerde yapacak.
Gökçe Bahadır düğünün başında göğüs dekolteli straplez uzun bir gelinlik tercih etti. Oyuncu, gelinliğini siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa bir duvak ile tamamladı. Bahadır'ın 85 bin TL'lik gelinliği takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım gelinliği oyuncuya çok yakıştırırken bir kısım da siyah kuşaktan dolayı eleştirdi.
Kaynak: Posta