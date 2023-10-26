Gökçe Bahadır Haberleri - Gökçe Bahadır Kimdir - Haberler

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Gökçe Bahadır Haberleri

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Gökçe Bahadır

Gökçe Bahadır Biyografisi

Doğum Yeriİstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi9.11.1981

Gökçe Bahadır Kimdir ?

Gökçe Bahadır (d. 9 Kasım 1981, İstanbul), Türk oyuncudur. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteri ile tanındı. Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile ödüller aldı. Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey ve Kulüp dizileri rol aldığı yapımlar arasındadır. Hayatı 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında
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Gökçe Bahadır - 24.12.2022
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Gökçe Bahadır - 14.09.2022
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Gökçe Bahadır - 09.04.2022
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Gökçe Bahadır - 02.03.2022
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Gökçe Bahadır - 02.03.2022
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Gökçe Bahadır - 02.03.2022
Gökçe Bahadır'ın Çok Konuşulan Gelinliğinin Fiyatı Ortaya Çıktı

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Gökçe Bahadır - 28.02.2022
Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu

Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu

Gökçe Bahadır - 26.02.2022
Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kuşaklı gelinliği takipçilerini ikiye böldü

Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kuşaklı gelinliği takipçilerini ikiye böldü

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Gökçe Bahadır - 25.02.2022
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Gökçe Bahadır - 25.02.2022
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Gökçe Bahadır Evleniyor! Düğün Detaylarını Açıkladı

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Gökçe Bahadır - 24.02.2022
Milyonluk Anlaşma! Alacağı Ücret Ortaya Çıktı...

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Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor

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Emir Ersoy kimdir? Gökçe Bahadır'ın sevgilisi Emir Ersoy kaç yaşında, nereli? Şarkıları, hayatı ve biyografisi

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Gökçe Bahadır - 26.10.2021
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Gökçe Bahadır - 28.09.2021
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