Gökçe Bahadır Haberleri - Gökçe Bahadır Kimdir - Haberler

Gökçe Bahadır Kimdir ?

Gökçe Bahadır (d. 9 Kasım 1981, İstanbul), Türk oyuncudur. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteri ile tanındı. Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile ödüller aldı. Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey ve Kulüp dizileri rol aldığı yapımlar arasındadır. Hayatı 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında