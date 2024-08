Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmir, Aydın, Manisa ve Bolu başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesindeki orman yangınları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya İzmir'de 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu'da ise yakalanan 4 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını duyurdu.

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi.

İZMİR'DE 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir'in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.

BOLU'DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, Bolu'daki yangınla ilgili olarak ise, "Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN 3 YANGIN DAHA OLDU"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Bugün 3 yangın daha oldu. Şu anda 8 aktif yangınımız var, bunlardan 4'ünün enerjisi düşürüldü. Bu yangınlarla mücadelemiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

İZMİR'DEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı. Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına ekipler havadan müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

BOLU'DA ZAMANA KARŞI YARIŞ

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter ile 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesi destek veriyor. Bölgede görev yapan 1357 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI BOLU'DA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Şu saat itibarıyla yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz." dedi. Polat, Dedeler köyündeki İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu arazi şartlarında yangını söndürmek için büyük mücadele verildiğini söyledi. Polat, çevresi 30 kilometreye yaklaşan, içindeki farklı bölgelerde yerleşim yerleri, ticari müesseseler, fabrikalar ve tesisler bulunan bir alandan bahsettiğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat (Sağdan ikinci)

Bunların işlerini zorlaştıran unsurlar olduğunu ve yangını söndürme süresini uzatan sebeplerin de başında geldiğini belirten Polat, "Başlangıçta birbirinden uzak 12 farklı noktada yangın devam etmekteyken 3. gün itibarıyla bu noktayı 3'e indirmiş bulunmaktayız. Diğer noktalarda yangın sönümlenmiş ve oranın personeli ve araçları da henüz söndürülmemiş alanlara kaydırılmış ve oralarda kümelendirilmiş bulunmaktadır. Bu sevindirici bir durum. Zaman zaman ulaşılamayan noktalarda parlamalar ve enerji artımları görülmektedir. O yüzden bugün şu saat itibarıyla yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz. Bölgenin ağaç yapısı kara çam ağırlıklı, yüksek enerjiyle yanan, sürprizler yapabilen bir ağaç türü. Bu vesileyle henüz yangının kontrol altına alındığını söyleyemeyiz." diye konuştu.

"HAVA ARACI EKSİKLİĞİ VARMIŞ GİBİ OLUŞTURULAN SPEKÜLASYONLAR DOĞRU DEĞİL"

Bir basın mensubunun "Hava araçlarının su temini noktasında bir sorun yaşanıyor mu?" sorusuna karşılık Polat, hava araçlarının su temini noktasında hiçbir sorun yaşanmadığını, su kaynağının bölgeye çok yakın olduğunu söyledi. Sünnet Göleti'nden su temin ettiklerini, bunun bir avantaj olduğunu dile getiren Polat, bölgede geniş yüzeyi olan bir su kaynağı bulunmadığı için uçak yerine sadece helikopter desteği verebildiklerini ifade etti.

Polat, başlangıçta 11, 12, 13'lere kadar çıkan hava aracı desteğinin 3 gün içinde değişik sayılarda devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunları ikmal ihtiyaçları ve çalışma saati ihtiyaçları, gece çalışıp çalışmama gibi kısıtlarından dolayı devamlı havada göremiyor olabilirsiniz. Bu da bazı spekülasyonlara sebep oluyor. Aynı zamanda yangın alanının çok geniş olması, birbirinden farklı ve birbirini görmeyen alanların bulunması da diğer tarafta çalışan hava aracının bu taraftan görülmemesi sanki hava aracı eksikliği varmış gibi bir spekülasyonlar oluşturuldu. Kesinlikle bu doğru bir şey değildir. Türkiye'mizin farklı noktalarında ortaya çıkan yangınlarla da cansiparane mücadele ettiğimiz için bu yangının gerektirdiği sayıda hava aracını intikal ettirmiş ve çalıştırmış bulunmaktayız. Hava araçlarımız gün batımıyla tabii çalışamayacak. Kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına da katılacaklar yer yer."

"HİÇBİR YERLEŞİM YERİMİZ ŞU ANDA TEHDİT ALTINDA DEĞİLDİR"

"Yangın herhangi bir yerleşim yerine sıçradı mı?" sorusu sorulan Polat, yerleşim yerinin güvence altına alınmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Şunu kesin söyleyebilirim, hiçbir yerleşim yerimiz şu anda tehdit altında değildir. Her geçen gün daha da rahatlatılmıştır çünkü amacımız ilk önce yerleşim yerlerinin korunması, insanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, özellikle ticari müesseselerimizin zarar görmemesi üzerine kurulmuştu. Sarp arazide ilk yapabileceğimiz şey buydu. Bunda da başarılı olduk çok şükür. Evlerine dönmeleriyle ilgili konularda Sayın Valimiz de burada Valilikle yapacağımız toplantılarda karar verilecektir." diye konuştu.

Vali Erkan Kılıç da bazı medya kuruluşlarında yer alan "Göynük'te evlerin yandığı, ağır hasarlı evlerin bulunduğu, çok sayıda hayvanın telef olduğu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Şu an zarar gören ev bulunmadığını belirten Kılıç, "Hayvanlarla ilgili herhangi bir şey yok. Tüm tedbirler alınmış, Sayın Bakan Yardımcımızın da ifade ettikleri gibi her yerde yeterli araç gerecimiz var. Jandarmamız, AFAD'ımız, orman personeli, her tarafı sıkı tutuyoruz şu anda. Çok şükür bu saate kadar iyi geldik. İnşallah bundan sonra da kısa sürede bu yangını tamamen kontrol altına alırız." dedi.

TSK, 13 HELİKOPTERLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait helikopterler, havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor. İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK'ya ait bölgedeki helikopter sayısı 8'e çıkartıldı. Şu an için toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz."