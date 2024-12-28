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Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
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Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Mahkeme, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Narin Güran cinayeti davasında karar belli oldu. Tutuklu yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu yargılanan Nevzat Bahtiyar 4 Yıl 6 ay müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının 2. duruşması sona erdi. Tüm sanıklar son savunmalarını yaparken, mahkeme kararını açıkladı.

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme sanıkların son sözlerini sordu. Ardından karar açıklandı. Ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY

Tutuklu yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken tutuklu yargılanan Nevzat Bahtiyar 6 Yıl 4 ay müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

NEVZAT'A NEDEN 4 YIL 6 AY CEZA VERİLDİ?

Mahkeme başkanının anne Yüksel Güran'a, ağabey Enes Güran'a ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı verirken itirafçı olan baş şüpheli Nevzat Bahtiyar'a verilen kararın gerekçesi merak konusu olmuştu. Mahkemenin açıkladığı kısa kararda Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın açıklaması şöyle oldu:

  • Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde Maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın Katılan Arifin evine geldiğinde Maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arifin evinden alarak Eğertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; sanığın üzerine atılı eyleminin Suç delillerini yok etme. gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması. delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu Cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

"NARİN'İ İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRDÜLER"

Mahkemenin verdiği kısa kararı da belli oldu. Kararda anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın, Narin'i iştirak halinde öldürdüğü belirtildi. Karada şu ifadelere yer verildi:

  • Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle. eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,
  • Çocuk olan Maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,
  • 7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 62. maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alınığında sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına,
  • Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fikraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,
  • Sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi. 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin uygulanmasına yer olmadığına,
  • Sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna,
  • Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan Katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına,
  • Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle) yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna.
  • Sanık Enes Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle. eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,
  • Çocuk olan Maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,
  • 7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 62. maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alınığında sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına,
  • Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,
  • Sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin uygulanmasına yer olmadığına
  • Sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna,
  • Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan Katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin,
  • 1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına,
  • Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle) yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna.
  • Sanık Yüksel Güran'ın diğer sanıklar Enes Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle. eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına.
  • Çocuk olan Maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,
  • 7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 62. maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alındığında sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına,
  • Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,
  • Sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin uygulanmasına yer olmadığına,
  • Sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna,
  • Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan Katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına,
  • Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle) yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna.
  • Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde Maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın Katılan Arifin evine geldiğinde Maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Eğertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; sanığın üzerine atılı eyleminin Suç delillerini yok etme. gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması. delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu Cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
  • 7406 sayılı kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 62. maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alınığında sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına,
  • Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fikraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,
  • Sanık hakkında TCK'nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin uygulanmasına yer olmadığına,
  • Sanığın gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi gereğince cezasından mahsubuna,
  • Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan Katalog suçlardan olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması nedeniyle sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olması, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına,
  • Tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle) yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna karar verildi.
Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıosman baglar:

narini belki öldürmedin ama cesedini taşıdın dereye attın..bir o kadar sende suçlusun ama işte kanunlar var

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

haberi yazan arkadaş biraz heycanlı sanrım:D

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Haber YorumlarıF T:

Haberi yazan arkadas nevzata ekstra 2 yıl koymus??????Mahkeme kararı verdi şampiyon sen sakin ol

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Haber YorumlarıAziz Dağ:

Cezası az olmuş gibi Ama en azından yaptığı suçu çıkıp itiraf etmesi kendi açısından doğru karar Öbürleri inkar yoluyla aklanacaklaını sandılar İbreti alem için Köy meydanında asılmaları lazım

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Haber YorumlarıMGk:

İtirafı teşvik eden doğru bir karar.. diğer vakalar da emsal teşkil eder

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Haber YorumlarıJokerAllame:

çok olmuş 4 yıl (!)

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Haber YorumlarıZafer Ayyıldız:

Uygulamada 1yıl 3 ay hapis yatacak bu adam

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Haber YorumlarıSelim Demir:

yerinde bir karar oldu bence

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Haber YorumlarıTheC:

Tehditle zorla adamı işin içine sokmuşlar korkudan yapmış bence az ceza alması yerinde bir karar. Aslen olayla alakası yok Nevzat'ın.... amca salim güran olayı bunun üstüne yıkabilmek için sırf al sen taşı diyor yoksa adamın bir alakası yok.

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