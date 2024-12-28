Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Narin Güran cinayeti davasında karar belli oldu. Tutuklu yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu yargılanan Nevzat Bahtiyar 4 Yıl 6 ay müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının 2. duruşması sona erdi. Tüm sanıklar son savunmalarını yaparken, mahkeme kararını açıkladı.

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme sanıkların son sözlerini sordu. Ardından karar açıklandı. Ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY

Tutuklu yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken tutuklu yargılanan Nevzat Bahtiyar 6 Yıl 4 ay müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

NEVZAT'A NEDEN 4 YIL 6 AY CEZA VERİLDİ?

Mahkeme başkanının anne Yüksel Güran'a, ağabey Enes Güran'a ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı verirken itirafçı olan baş şüpheli Nevzat Bahtiyar'a verilen kararın gerekçesi merak konusu olmuştu. Mahkemenin açıkladığı kısa kararda Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın açıklaması şöyle oldu:

Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde Maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın Katılan Arifin evine geldiğinde Maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arifin evinden alarak Eğertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; sanığın üzerine atılı eyleminin Suç delillerini yok etme. gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması. delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu Cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

"NARİN'İ İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRDÜLER"

Mahkemenin verdiği kısa kararı da belli oldu. Kararda anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın, Narin'i iştirak halinde öldürdüğü belirtildi. Karada şu ifadelere yer verildi: