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Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

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Dün akşam çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Büyük bir yıkım yaşayan Demet Akalın, Ebru Gündeş ve Ezgi Mola gibi birçok isim, ölüm haberine inanamayarak "Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 52 yaşındaki şarkıcının İstanbul Kozyatağı Hilton'da sahnede şarkısını söylerken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sahnede kalp masajı yapılan şarkıcı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Birçok şarkısı bulunan ve sayısız klibin yönetmenliğini yapan Arolat'ın ölümü ünlü isimleri de yasa boğdu. Acı haberi alan birçok ünlü isim peş peşe paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

DEMET AKALIN

"Çok kızgınım neden gitmedin kolun uyuşunca hastaneye ah Metom. Yine hızlıca çekecektik hani reklamımızı. İnanamıyorum ben gittiğine… 'Hırkam sizde kalmış' dedin nerden bilecektik o hırkanın yadigar kalacağını nur içinde yat."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Delirebilirim... Öyle bir çaresizlik..."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

EBRU GÜNDEŞ

"İnanması o kadar zor ki..."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

SEDA BAKAN

"Gece 2 de öğrendiğimden beri şoktayım. Seni çok seviyorum Metin… Anneciğine kavuştun. Allah mekanını cennet etsin."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

MUSTAFA SANDAL

"Çok değerli meslektaşım, canım Metin'im mekanın cennet olsun. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

EZGİ MOLA

"Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm! Metin her zaman güler yüzlü, şahane enerjili ne zarif biriydin. Her şey için çok teşekkürler. Çok üzgünüm."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

BERNA LAÇİN

"Ah be güzel gülüşlüm ne yaptın sen öyle"

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

GÜLBEN ERGEN

"Hayatını kaybetmek, ölüm ve Metin... Bizim Metin'imiz, benim otuz yıllık arkadaşım Metin. O kadar ağır ve zor ki… Çok şaşkın ve üzgünüm. Ailesine sevenlerine sabır diliyorum.

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

YEŞİM SALKIM

"Canım güzel kalpli meslektaşım çok üzgünüm mekanın cennet olsun"

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

MESUT YAR

"Artık 'dert değil' diyemem. Nur içinde yat Metin"

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

ZAFER ALGÖZ

"'En mutlu olduğum yer sahne' demişti Metin Arolat. Çok erken çok yazık oldu. Allah rahmet eylesin. Sahnede fenalaştı ve gitti. Sevenlerinin başı sağ olsun..."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

GONCA VUSLATERİ

"Çok üzgünüm.. çok!"

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

TOLGA KAREL

"Ah be Metin. Işıklar içinde uyu anneciğin, babacığının yanına gittin çok çok özel bir adamdın söyleyecek söz bulamıyorum çok erken çok."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

NİHAT DOĞAN

"Çok üzgünüm Metin Arolat vefat etmiş. İyi insanlar birer birer gidiyorlar. Mekanın cennet olsun."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

SEVDA DEMİREL

"Çok çok üzüldüm hoşça kal naif adam. Mekanın cennet olsun güzel insan."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

SEÇİL GÜR

"Tam bir melek. Benim meleğim melek olmuş. Daha bir tanesi senesini doldurmadan 2. vurgun bana. Hiç iyi olamayacağım sanki. Metin'im güzel kalplim, meleğim. Çok kızdım çok. Vallahi billahi de yakışmadı."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

GÜLŞAH SARAÇOĞLU

"Çok üzgünüm. Böylesine yetenekli böylesi özel bir adamın zamansız gidişi. Nurlarda uyu Metin Arolat, yattığın yer incitmesin seni."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

HATİCE

"Sabah sabah şoktayım ah Metin mekanın cennet olsun."

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu

Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

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