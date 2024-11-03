Üye Girişi
Haberler

Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'daki 1 kişinin can verdiği, 33 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının yaşandığı apartmanın üst katında yaşayan vatandaşın anlattıkları korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Patlamanın yaşandığı evden olaydan 45 dakika önce gaz sesi geldiğini söyleyen vatandaş, eşinin zili çalmasına rağmen kapıyı kimsenin açmadığını belirtti.

Çorum'da 1 kişinin ölümüne, 33 kişinin yaralanmasına sebep olan patlama ile ilgili konuşan bina sakini, olaydan yaklaşık 45 dakika önce patlamanın yaşandığı evden gaz sesinin geldiğini söyledi.

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

APARTMANDA DOĞAL GAZ PATLAMASI: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

Olay, öğlen saatlerinde Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3'üncü katında bulunan evde doğalgazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. İhbar üzerine sokağa çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan vatandaşlar binalardan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkili doğalgaz şirketi olan Ahlatçı Holding'e bağlı Çorumgaz ekipleri de binada incelemelerde bulundu.

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden vatandaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi. Keyinci'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 YaralıOsman Keyinci (65)

PATLAMADAN ÖNCE EVDEN GAZ SESİ GELİYORMUŞ

Patlamanın yaşandığı evin üst katında yaşayan Rafet Kazak, olay anını anlattı. Patlamadan bir süre önce patlamanın yaşandığı evden gaz sesi geldiğini ve eşinin zili çalmasına rağmen kapıyı açanın olmadığını söyleyen Kazak, bu olaydan bir süre sonra patlamanın yaşandığını ifade etti.

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

"ZİLİ ÇALDIK, AÇAN OLMADI"

Patlama anında büyük korku yaşadıklarını ve sonra yaralıları kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Rafet Kazak, "Oturma odasında televizyon izliyordum. Hanım geldi, 'Aşağı ki kattan doğalgaz sesi geliyor' dedi. Ben de 'Bir zilini çal, uyar' dedim. Aşağı indi, zile basmış, açan olmuyor. Sonra doğalgaz vanasını kapatmaya çalışmış, gücü yetmemiş. Daha sonra evdeki vatandaşın kızını arıyor, 'Ses geliyor, babanız içeride' diyor. Ama kimse gelmiyor. Sonra 45 dakika, 1 saat aralığında bu olay oluyor. Sonra ben çocuklara koştum. Eşimin üzerine duvar yıkılmıştı, onu kurtardım. Küçük zedelenmeleri vardı. Sonra hepsini itfaiye ile balkondan aşağı indirdik. Sonra aşağı indim. Kimseyi göremedim. Birçok vatandaşı benim binamdan dışarı çıkarttık. Yaralılara şifalar diliyorum" dedi.

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Patlama nedeniyle iş yerleri zarar gören esnaf ise dükkanlarına gelerek temizlik yapmaya başladı. Vatandaşlar olay anında büyük panik yaşadıklarını ve basıncın etkisi ile bayıldıklarını söyledi.

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, 'İsrail'e silah sevkiyatını durdurun' çağrısı

52 ülke, İsrail'e karşı harekete geçti! Bu sefer Netanyahu'nun işi çok zor

 BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir

Cumhur İttifakı ortağı Destici'den çarpıcı "erken seçim" çıkışı

 Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ebru Gündeş'e ödendiği söylenen rakam öyle böyle değil
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon

Dev maça damga vuran pozisyon! Gol iptal edildi
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıtahsin Tahsin1:

Cehalet cehalet cehalet... kardeşim gaz sızıyor diyorsun zile bas diye kadını ölüme gönderiyorsun. Gaz ı ateşlemeye gitmiş resmen

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBulent Sahiner:

doğalgaz kokusu alirken zile basilmaz elektrik akimindan bile patlama gerceklesir yanan lamba sondurulmez sönük lamba yakilmaz pencere kapi acilmaz direkt olarak doğalgaz ana vanasini kapatip sonra ihbar edilmeli ekiplere

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Otuz dokuz gün üç saat elli beş dakika sonra On Üç Aralık İki Bin Yirmi Dört CUMA günü olacak. Biliyorsunuz On üçüncü cumalar ilahî yargı ve ilahî adaletin yerde ve gökte tezahür etmesi için zamandaki işaretlerdir. Bu tür olaylar daha da artacak, depremler, seller, kasırgalar, heyelanlar, tsunamiler ve aklınıza hayalinize bile sığmayacak devasa ölçülerde ilahî intikamlar insanlığı özellikle de zulmün membağı haline gelen ülkemizi vuracak. Buna hiç birimiz engel olabilecek bir güce sahip değiliz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

Gaz aşırı kaçtığında aşağıda şatof  sürekli olarak izler ve belirlenen güvenlik limitlerinin dışına çıkıldığında otomatik olarak gaz akışını keser. Çalışma prensibi, basınçtaki ani değişiklikleri algılayarak, gazın daha fazla akışını önlemek ve potansiyel tehlikeleri azaltmak üzerine kuruludur bunun bakımı yapılmazsa veya şatof konmazsa sonuç bu olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBASRALI HASAN:

Allah Allah ya bu olumsuzluklar niye hep bizim ülkemizde oluyor. Gas sesi gelmez kokusu gelir bildiğim kadarıyla binanın girişinde ana vana var onu kapatsaydı ya. Ölenlere Allah rahmet eylesin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 Kasım Pazar Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru cevabı ne? Oğuzhan Çakır kimdir? Oğuzhan Çakırhangi takımlı? Trabzonspor'un golü neden iptal edildi, Okay'ın golünde FAUL VAR MI? TRABZONSPOR FENERBAHÇE canlı izle (HD)! Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)! Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU) Trabzonspor Fenerbahçe maçında geçen sene ne olmuştu, ceza verildi mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.