AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı

Ak Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat, Hristiyan bir çiftin bebekleri için düzenlenen vaftiz törenine katıldı. Tören anına ilişkin fotoğraf karelerinin ilçe başkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılması, kısa sürede sosyal medyada geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"UYKU SERSEMİ MİYİM?"

Paylaşılan fotoğrafların ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Ziyarete tepki gösteren ve şaşkınlığını dile getiren bir kesim kullanıcı, "Uyku sersemi miyim biri söyleyebilir mi?", "Ülkede herkesin kafası çok karışık" ve "Şu törene CHP'den biri gitse yiyeceği linci düşünemiyorum" şeklinde yorumlarda bulundu.

NORMAL KARŞILAYANLAR DA OLDU

Buna karşılık ziyaretin hoşgörü ve inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan diğer bir kesim ise "Ne var bunda?" diyerek İlçe Başkanı Polat’ın vaftiz törenine katılımını oldukça doğal ve normal karşıladıklarını belirtti. Sosyal medyada başlayan vizyon ve siyaset tartışması devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com