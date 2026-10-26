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AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı

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AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
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AK Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat’ın Hristiyan bir çiftin bebeğinin vaftiz törenine katılması ve bu anların resmi hesaptan paylaşılması, sosyal medyada şaşkınlık ve destek yorumlarıyla geniş bir tartışmaya yol açtı.

Ak Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat, Hristiyan bir çiftin bebekleri için düzenlenen vaftiz törenine katıldı. Tören anına ilişkin fotoğraf karelerinin ilçe başkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılması, kısa sürede sosyal medyada geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"UYKU SERSEMİ MİYİM?"

Paylaşılan fotoğrafların ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Ziyarete tepki gösteren ve şaşkınlığını dile getiren bir kesim kullanıcı, "Uyku sersemi miyim biri söyleyebilir mi?", "Ülkede herkesin kafası çok karışık" ve "Şu törene CHP'den biri gitse yiyeceği linci düşünemiyorum" şeklinde yorumlarda bulundu.

NORMAL KARŞILAYANLAR DA OLDU 

Buna karşılık ziyaretin hoşgörü ve inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan diğer bir kesim ise "Ne var bunda?" diyerek İlçe Başkanı Polat’ın vaftiz törenine katılımını oldukça doğal ve normal karşıladıklarını belirtti. Sosyal medyada başlayan vizyon ve siyaset tartışması devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAtalay k:

Çok gereksiz bir tartışma din mi değiştirdi.Arkadasi demek ki neden gitmesin

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Haber YorumlarıYahya Gültekin:

Gayet normal yamyamlasmayin empati yapın

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Haber YorumlarıSercan Değirmenci:

ne var bunda arkadasi dostu aile arkadasidir abartmayın ! Biz müslümanlar cok mu doğruyuz sanki hadi ordan

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Haber YorumlarıZafer Çelik:

Bunda ne var arkadaş. Mustafa SARIGÜL belediye başkanı ne yumurta bayramı kaldı, ne kilise düğünleri, bütün dini törenlere katıldı. Gayet normal.

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Haber Yorumlarıyobaz deşen:

zaten alayı mason

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