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İstanbul için saat verildi! Hava bir anda soğuyacak, yağmur geliyor

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İstanbul için saat verildi! Hava bir anda soğuyacak, yağmur geliyor
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AKOM'a göre İstanbul, yarın sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 5-7 derece düşecek. Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de 06.00-12.00 arası kuvvetli sağanak bekleniyor.

  • İstanbul, yarın sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisi altına girecek.
  • Kuzeyli rüzgarın saatte 40-70 kilometre hıza ulaşması ve hava sıcaklığının 5-7 derece düşmesi bekleniyor.
  • Kentin kuzeyindeki Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde 06.00-12.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un tahminlerine göre İstanbul, yarın sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Kuzeyli rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 5 ila 7 derece düşmesi, kentin kuzey ilçelerinde ise 06.00-12.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, kent genelinde etkili olması beklenen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasına ilişkin meteorolojik değerlendirmede bulundu. Tahminlere göre İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

SABAH SAATLERİNE DİKKAT 

AKOM verilerine göre yarın (Salı) sabah saat 06.00'dan itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Rüzgarın etkisiyle hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece azalarak kış mevsimi değerlerine gerilemesi, kent genelinde ise aralıklarla sağanak geçişleri yaşanması öngörülüyor.

Yağışların gün boyunca il genelinde aralıklarla sürmesi beklenirken 06.00-12.00 saatleri arasında kentin kuzeyindeki Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA
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