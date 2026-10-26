Bayrampaşa'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var

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Bayrampaşa'da çalışma sırasında yol çöktü. Göçük altında kalanları olduğu iddia edilirken, olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa’da yürütülen bir çalışma sırasında iddiaya göre yol henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR VAR

Çökme sonucu göçük altında kalan kişilerin olduğu öğrenilirken, ekipler zamanla yarışarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı