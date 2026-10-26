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Bayrampaşa'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var

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Bayrampaşa'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var Haber Videosunu İzle
Bayrampaşa'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
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Bayrampaşa'da iddiaya göre yol, çalışma sırasında çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sev edildi. Göçük altında mahsur kalan kişilerin olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa'da çalışma sırasında yol çöktü. Göçük altında kalanları olduğu iddia edilirken, olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa’da yürütülen bir çalışma sırasında iddiaya göre yol henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR VAR

Çökme sonucu göçük altında kalan kişilerin olduğu öğrenilirken, ekipler zamanla yarışarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıY. Selim:

bina çöker de yol çökmesi nedir artık yeter

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Haber YorumlarıErdi Özakdarma:

eskiden yol yapıyor diye oy veriyorlardı.. şimdi onu bile yapamıyorlar...

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