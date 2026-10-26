Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor! Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi öncesinde parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, Türk futbolundaki yabancı oyuncu statüsünü yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

TÜRK DEVLETLERİNDEN GELEN FUTBOLCULAR YERLİ SAYILACAK

Türk devletlerinin futbol federasyonlarının geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir araya geldiğini belirten Zorlu, ülkeler arasında futbolcuların karşılıklı olarak yerli statüsünde değerlendirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Yeni uygulamayla Türk devletleri arasındaki futbolcu hareketliliğinin artırılması ve yetenekli oyuncuların farklı liglerde daha fazla fırsat bulması amaçlanıyor.

KÜRŞAD ZORLU'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Zorlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbol federasyonlarımız geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdi. Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız."

TÜRK DEVLETLERİ FUTBOL KUPASI DÜZENLENECEK

Zorlu, futbol alanındaki iş birliğinin yalnızca oyuncu statüsüyle sınırlı kalmayacağını da belirtti. Türk devletleri arasında iki yılda bir düzenlenmesi planlanan Türk Devletleri Futbol Kupası ile ülkelerin futbol alanındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN UYGULANACAK?

Zorlu'nun açıklamasıyla Türk devletlerinden gelen futbolcuların yerli statüsünde değerlendirilmesine yönelik önemli bir adım duyurulmuş oldu. Ancak uygulamanın hangi tarihte başlayacağı, hangi ülkeleri kapsayacağı ve Türkiye'deki liglerin yabancı oyuncu kontenjanına nasıl yansıyacağı konusunda henüz ayrıntılı bir takvim açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com