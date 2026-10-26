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Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesi Eric Bauza hayatını kaybetti

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Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesi Eric Bauza hayatını kaybetti
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Bugs Bunny ve Daffy Duck’ı seslendiren Emmy ödüllü Eric Bauza, 46 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü seslendirme sanatçısının ölümünün doğal nedenlerle gerçekleştiği bildirildi.

Bugs Bunny ve Daffy Duck’ı seslendirmesiyle tanınan Emmy ödüllü Kanadalı seslendirme sanatçısı Eric Bauza, 46 yaşında hayatını kaybetti. Bauza’nın ailesi, sanatçının ölüm haberini duyururken ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını belirtti. 

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Los Angeles County Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre Bauza, hipertansif kardiyovasküler hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümünün doğal nedenlerle gerçekleştiği bildirildi. 

400’Ü AŞKIN YAPIMDA SESLENDİRME YAPTI

Bauza, Looney Tunes karakterlerinin modern dönem seslerinden biri olarak Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın yanı sıra Porky Pig, Tweety ve Road Runner gibi karakterleri de seslendirdi. Kariyeri boyunca 400’ü aşkın yapımda görev alan sanatçı, çalışmalarıyla üç Emmy ödülü kazandı.

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