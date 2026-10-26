Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cenazelerde kullanılan sözlere ilişkin görüşlerini paylaşan Ozan Güven, “Işıklar içinde uyu” ifadesine takıldığını belirterek “Allah rahmet eylesin” demeyi tercih ettiğini söyledi. Oyuncu, babasının cenazesine çocuk yaşta katılamamasının kendisinde iz bıraktığını da anlattı.
- Ozan Güven, cenazelerde "Işıklar içinde uyu" yerine "Allah rahmet eylesin" demeyi tercih ettiğini söyledi.
- Güven, çocukken babasının cenaze törenine götürülmediğini ve bu durumun içinde kaldığını ifade etti.
- Güven, anneannesinin cenazesinde yakını bulunmayan bir kişinin cenaze işlemlerine yardım ettiğini anlattı.
Ozan Güven, TV100’de yayınlanan İki Arada programında cenazelerde kullanılan ifadelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanat dünyasında vefat eden kişilerin ardından sıkça söylenen “Işıklar içinde uyu” sözünü değerlendiren Güven, kendi tercihini “Allah rahmet eylesin” demekten yana kullandığını belirtti.
Güven, “Cenazelerde ‘Allah rahmet eylesin’ demek bu kadar zor mu? Galaksilerdeki enerjilerden bahsetmek yerine ‘Allah rahmet eylesin’ denebilir. Bir de ‘Işıklar içinde uyu’ sözüne takıldım. Ben ‘Allah rahmet eylesin’ demeyi tercih ediyorum” dedi.
BABASININ CENAZESİNE GÖTÜRÜLMEMİŞ
Cenazelerin kendisi için neden önemli olduğunu da anlatan Güven, çocukken babasının cenaze törenine götürülmediğini söyledi. Bu durumun içinde kaldığını belirten oyuncu, artık yakınında ya da tanıdığı biri hayatını kaybettiğinde cenazeye katılıp onu son yolculuğunda uğurlamak istediğini dile getirdi.
Güven, anneannesinin cenazesinde yaşadığı bir olayı da paylaştı. Yakını bulunmayan başka bir kişinin cenazesine yardım ettiğini anlatan oyuncu, cenaze işlemlerinin ardından anneannesini uğurlayabildiklerini aktardı.