Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?

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Ozan Güven, TV100’de yayınlanan İki Arada programında cenazelerde kullanılan ifadelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanat dünyasında vefat eden kişilerin ardından sıkça söylenen “Işıklar içinde uyu” sözünü değerlendiren Güven, kendi tercihini “Allah rahmet eylesin” demekten yana kullandığını belirtti.

Güven, “Cenazelerde ‘Allah rahmet eylesin’ demek bu kadar zor mu? Galaksilerdeki enerjilerden bahsetmek yerine ‘Allah rahmet eylesin’ denebilir. Bir de ‘Işıklar içinde uyu’ sözüne takıldım. Ben ‘Allah rahmet eylesin’ demeyi tercih ediyorum” dedi.

BABASININ CENAZESİNE GÖTÜRÜLMEMİŞ

Cenazelerin kendisi için neden önemli olduğunu da anlatan Güven, çocukken babasının cenaze törenine götürülmediğini söyledi. Bu durumun içinde kaldığını belirten oyuncu, artık yakınında ya da tanıdığı biri hayatını kaybettiğinde cenazeye katılıp onu son yolculuğunda uğurlamak istediğini dile getirdi.

Güven, anneannesinin cenazesinde yaşadığı bir olayı da paylaştı. Yakını bulunmayan başka bir kişinin cenazesine yardım ettiğini anlatan oyuncu, cenaze işlemlerinin ardından anneannesini uğurlayabildiklerini aktardı.