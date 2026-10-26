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Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi

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Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
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Survivor yarışmasına katılan profesyonel atlet ve spor antrenörü Hikmet Tuğsuz’un, Gürcistan’da yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirildiği bildirildi. Atletizmde dekatlon branşıyla ilgilenen Tuğsuz’un, hakkında çıkarılan 8 ayrı yakalama emri kapsamında kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Survivor yarışması ile tanınan profesyonel atlet ve spor antrenörü Hikmet Tuğsuz’un, Gürcistan’da yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirildiği bildirildi. Survivor yarışmasıyla tanınan Tuğsuz’un, hakkında çıkarılan 8 ayrı yakalama emri kapsamında kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

8 AYRI YAKALAMA EMRİYLE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Tuğsuz’un “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak”, “Kasten Yaralama”, “Basit Yaralama”, “İftira”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamaları kapsamında arandığı aktarıldı. 17 Haziran 2025’ten itibaren kırmızı bültenle aranan Tuğsuz, 25 Eylül 2026’da Gürcistan’da yakalandı.

VİLLA SATIŞIYLA İLGİLİ DOSYADA DA ADI GEÇTİ

Antalya’da yaklaşık 45 milyon lira değerindeki bir villanın satışıyla ilgili dosyada Tuğsuz’un da adı geçmişti. Ayrıca 2023’te yaşanan bir olay nedeniyle darp ve kasten yaralama suçlamalarıyla hakkında işlem yapıldığı basına yansımıştı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan yanık:

Ne kasar kaçsa da dönüp dolaşıp Türkiye'nin burnun dibine geliyor. Memleket hasreti galiba.

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