Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor

Kars ve Ardahan'ın dünyaca ünlü yöresel lezzetlerinden kaz eti, son yıllarda bölge halkı için en önemli gelir kapılarından biri haline geldi. Doğu Anadolu'da kaz besicilerinin ve lezzet tutkunlarının heyecanla beklediği yeni sezon açılırken, bu yıl fiyatlardaki belirgin artış da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl tanesi 5 bin ile 5 bin 500 TL arasında alıcı bulan kurutulmuş kazlar için bu sezon 7 bin TL'lik rakamlar konuşuluyor.

KAR YEDİKTEN SONRA KESİLİYOR

Bölgedeki asırlık geleneklere uygun olarak yetiştirilen kazlar için kesim takvimi kar yağışına göre belirleniyor. Etinin lezzetlenmesi ve yağlanması için Cumhuriyet Bayramı’na kadar özel olarak beslenen ve ilk karı yemesi beklenen kazlar, kar yağışının ardından kesim sürecine alınıyor.

TUZDA BEKLETİP AYAZDA KURUTUYORLAR

Kesilen kazlar ilk olarak tuzlama işleminden geçiriliyor. Belirli bir süre tuzda bekletilerek etin lezzeti koruma altına alındıktan sonra, Kars ve Ardahan'ın meşhur soğuk ayazına asılarak kurutuluyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve satışa sunulan kaz etleri, hem Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri karşılıyor hem de bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor.