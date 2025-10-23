Bayrampaşa'da başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi 26 Ekim 2025 Pazar günü yenilenecek.

VALİLİK SEÇİM TARİHİNİ DUYURDU

Konuya ilişkin açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Açıklamada, CHP'nin seçimlerin yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazın geri çevrildiği ve yeni seçimin 26 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştireceği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Hakkında rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 17.09.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi İbrahim KAHRAMAN Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8.İdare Mahkemesinin 09/10/2025 tarih ve 2025/1870 sayılı kararı ile 21/09/2025 tarih ve 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 22/10/2025 tarih ve 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından açılan soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gelişmenin ardından Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırılmıştı.

BAŞKANVEKİLİ KURAYLA BELİRLENMİŞTİ

Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği için gerçekleştirilen seçimde, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman ile AK Parti'nin adayı İbrahim Akın yarışmıştı. Seçim süreci oldukça çekişmeli geçmiş ve oylar eşitlenmişti. Seçimin ilk turunda AK Parti adayı 19 oy alırken, CHP adayı 18 oy almıştı. Ancak bu turda gerekli olan üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçilmişti. İkinci turda ise oylar 18-18 eşit kalmış ve bir oy geçersiz sayılmıştı. Üçüncü ve dördüncü turlarda da eşitliğin bozulmaması üzerine, Başkanvekili kura çekimi sonucu belirlenmişti. Kura sonucunda CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçilmişti.

AK PARTİ DAVA AÇMIŞTI

Seçimlerin dördüncü turunda AK Parti adayı Akın'a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayılmış, AK Parti Grubu ise bir oy pusulasında önce "Akın", sonra karalanarak "Kahraman" yazıldığını belirterek, CHP adayı Kahraman lehine sayılan pusulanın geçersiz sayılması yönünde itirazda bulunmuştu, Oturumu yöneten CHP'li Kahraman'ın itirazı kabul etmemesi üzerine AK Parti grubu itirazlarını mahkemeye taşımıştı.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALMIŞTI

AK Parti'nin oylamaya yaptığı itiraz kabul edilmiş, İstanbul 8. İdare Mahkemesi Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimlerinin yürütmesini durdurma kararı almıştı.

37 MECLİS ÜYESİ BULUNUYOR

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde toplam 37 meclis üyesi bulunuyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa'da 22 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti 12, MHP ise 3 meclis üyesi çıkarmıştı. Son istifaların ardından belediye meclisinde CHP'nin üye sayısı 18'e düştü. Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu.