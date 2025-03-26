Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, henüz bilinmeyen nedenle saat 11.45 sıralarında yangın çıktı. Yetişkin ve Çocuk Acil servislerinde hızla büyüyen yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı. Önce acil servis ardından 200 yataklı B Blok'taki hastalar tahliye edildi. Ameliyathaneler, organ nakli servisinde yatan hastalar, plastik cerrahi, beyin cerrahi servislerinin bulunduğu B Blok tamamen boşaltıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bina içine yayılan yoğun dumanın tahliyesi için çalışmalar sürdüğü bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, hastaneye gelerek incelemede bulundu.

İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİLER

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası B Blok'un üst katlarında duman nedeniyle mahsur kalan hastalar, itfaiye araçlarının merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen çalışanlar ve hastalara, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Yoğun bakım servisinden çıkarılan hastalar ise yakınlardaki hastanelere sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi.

VALİ ŞAHİN: ÖLÜ, YARALI YOK

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası hastane önünde açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, "Hastanemizin acil servis bölümü deposunda bugün saat 11.55 sıralarında elektrik aksamından olduğunu değerlendirdiğimiz bir yangın çıktı. Yangından dolayı yoğun duman oluştu. Bundan dolayı B Blok'taki yoğun bakım başta olmak üzere tahliye ettik. Yangından dolayı herhangi bir yaralı ve ölü yok. İtfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı. Detaylı çalışma yapıyorlar. Tüm görevlilerimiz işlerinin başında. Acil servislerimizin kapasitesi yeterlidir" dedi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise "Çok hızlı fark edildi. Hem valiliğimize hem itfaiyemize hem tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkes canıgönülden koşturdu. Şu an bildiğimiz kadarıyla içeride hasta ve personelimiz yok. En kısa zamanda revize edip hastalarımızı geri alacağız. Hastanelerimiz de hastalarımızı aldılar. Herhangi bir can kaybımız yok" diye konuştu.

İŞTE HASTALARI TAHLİYE ANLARI