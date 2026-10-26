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Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi

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Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
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Yıllar sonra ekranlara dönen Beyazıt Öztürk, Organize İşler ekibini ağırladığı ilk bölümünde Türk kültürüne ait kam davulu sahnesine gelen tepkiler nedeniyle izleyicilerin boykot hedefi oldu ve rekor düzeyde "dislike" aldı.

  • Beyaz Show'un yeni sezon ilk bölümünün dijital yayın videosu 100 bin beğenmeme alarak rekor kırdı.
  • Tepkilerin odağında Organize İşler: Karun Hazinesi yapımında şaman geleneğinde kutsal sayılan kam davulunun suç ve mafya temalı kurguya dahil edilmesi yer alıyor.
  • Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın resmi X hesabı, eleştirilerin yoğunlaştığı saatlerde erişime kapatıldı.

Yıllar sonra ekranlara dönen "Beyaz Show", yeni sezonun ilk bölümünde ağırladığı Organize İşler ekibiyle yayınlandığı platformda büyük bir protestoyla karşılaştı. Programın dijitaldeki yayın videosu kısa sürede 100 bin "dislike" (beğenmeme) alarak rekor kırarken, izleyiciler yorum alanını tepki mesajlarıyla doldurdu. Kullanıcılar, "Siz bu milletin vatan sevgisini hafife almışsınız", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Boykota devam Türkiye'm" ve "Beyaz sana da boykot" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Tepkilerin odağında ise Organize İşler: Karun Hazinesi yapımında yer alan bir sahne yer alıyor. Eski Türk inanç sisteminde ve şaman geleneklerinde manevi ritüellerin kutsal bir simgesi sayılan kam davulunun, dizide suç ve mafya temalı eğlence kurgusuna dahil edilmesi kamuoyunda büyük rahatsızlık yarattı. Kutsal sayılan kültürel bir değerin mizah ve suç dünyası unsuru olarak kullanılmasına sert çıkan sosyal medya kullanıcıları, geniş çaplı bir protesto başlattı.

YILMAZ ERDOĞAN'IN X HESABI ERİŞİME KAPATILDI

Tepkilerin adresi olan dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan da gelişmelerden nasibini aldı. Eleştirilerin sosyal medyada tavan yaptığı saatlerde Yılmaz Erdoğan'ın resmi X (Twitter) profili erişime kapandı. Hesabın yoğun kitle şikayetleri nedeniyle mi yoksa platform kural ihlali gerekçesiyle mi askıya alındığına dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

O yorumlardan bazıları şunlar; 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıabdullah gencer:

Dini değerler yıllardır rencide ediliyor. Buna neden tepki gösterilmiyor

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Haber YorumlarıALİ YILDIRIM:

beyazın da hiç şansı yok:)

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