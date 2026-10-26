Esenyurt'ta kuyumcuya kurşun yağdıran saldırganın 'Senin için adam vururum' sözü kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Esenyurt'ta kuyumcuya gerçekleştirilen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kuyumcuda yaşanan tartışma ve saldırı anı görülüyor. Kız arkadaşına kolye almak isteyen saldırganın kuyumcuya "Senin için adam vururum" dediği öğrenildi.

İstanbul Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde 21 Ekim 2026 tarihinde Dilşad D. (24) ile kuyumcu arasında tartışma çıkmış, bir süre sonra kuyumcudan ayrılan şahıs silahla geri dönüp, ateş etmeye başlamıştı. O esnada kuyumcunun yan tarafında bulunan eczane çalışanı vurularak yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalanmıştı.

KOLYE İÇİN İNDİRİM İSTEDİ: SENİN İÇİN ADAM VURURUM

Bugün saldırıya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Şüpheli kuyumcuya girerek kız arkadaşına kolye almak istediğini söyledi. Kuyumcunun söylediği fiyatı beğenmeyen şahıs indirim istedi. Kuyumcu kabul etmeyince "Zarar et. Senin için adam vururum" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

SİLAHLA GERİ DÖNÜP ATEŞ AÇTI

Kolye satmak isteyen başka bir müşteri geldi. Kuyumcunun teklif ettiği fiyatı beğenmeyen müşteri ayrılmaya hazırlanırken Dilşad D.'nin araya girerek "Gel lan, kolyeni ben alayım, bana sat. Lan deli misin?" dedi. Müşteri ile arasında sözlü tartışma çıktı. Kuyumcu müşteriyi ve şahsı dükkandan dışarı çıkardı. Dilşad D daha sonra silah alarak kuyumcuya tekrar gelip ateş etmeye başladı. Kuyumcu çalışanları da karşılık verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı