Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Seçim yenilgisini kabul eden Vucic'ten uyarı: 6 ay sonra kimse mutlu olmayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seçim yenilgisini kabul eden Vucic'ten uyarı: 6 ay sonra kimse mutlu olmayacak Haber Videosunu İzle
Seçim yenilgisini kabul eden Vucic'ten uyarı: 6 ay sonra kimse mutlu olmayacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan'da seçim yenilgisini kabul eden Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sonuçları kutlayanlara "Altı ay sonra göreceksiniz, artık kimse mutlu ve neşeli olmayacak" sözleriyle seslendi. Partisinin yeni hükümetin kurulmasını engellemeyeceğini belirten Vucic, yeni yönetimin kısa süre içinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını öne sürdü. Sırbistan'ın mevcut dış politikasının değişeceğini savunan Vucic, seçim zaferini kutlayanları gelecek dönemde yaşanabilecek gelişmeler konusunda uyardı.

  • Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan erken parlamento seçimlerinde öğrenci hareketinin desteklediği liste ilk sonuçlara göre birinci oldu.
  • Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 250 sandalyeli parlamentoda öğrenci listesinin 135 ila 140, kendi ittifakının ise yaklaşık 105 milletvekili çıkaracağını açıkladı.
  • Vucic, yeni hükümetin kısa süre içinde Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulamaya başlayacağını ve ülkenin mevcut dış politika çizgisinin tersine çevrileceğini öne sürdü.

Sırbistan'daki seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in açıklamaları dikkat çekti. Seçim yenilgisini kabul eden Vucic, sonuçlardan memnun olan seçmenlere seslenerek önümüzdeki aylarda yaşanabilecek gelişmelere ilişkin uyarılarda bulundu. Vucic, "Altı ay sonra göreceksiniz, artık kimse mutlu ve neşeli olmayacak" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarını kutlayanlara yönelik sözleriyle dikkat çeken Vucic, yeni dönemde alınacak kararların ülkede hayal kırıklığı yaratacağını savundu.

YENİ HÜKÜMETİN ÖNÜNÜ KESMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Vucic, seçim yenilgisine rağmen partisinin iktidar değişimini engellemek için girişimde bulunmayacağını belirtti.

Yeni hükümetin kurulmasının önüne geçmeyeceklerini ifade eden Sırbistan Cumhurbaşkanı, buna karşın göreve gelecek yönetimin izleyeceği politikalara ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

RUSYA'YA YAPTIRIM UYARISI

Vucic'in açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri de Sırbistan'ın Rusya ile ilişkileri oldu. Yeni yönetimin kısa süre içinde Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulamaya başlayacağını öne süren Vucic, bunun ülkenin mevcut dış politikasında önemli bir değişikliğe yol açacağını savundu.

Sırbistan'ın bugüne kadar izlediği dış politika çizgisinin yeni hükümet tarafından tersine çevrileceğini ileri süren Vucic, seçim sonuçlarının yalnızca iç siyaseti değil, ülkenin uluslararası ilişkilerini de etkileyeceği görüşünü dile getirdi.

SEÇİM YENİLGİSİNİ KABUL ETTİ, SONUÇLAR KUTLANDI

Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan erken parlamento seçimlerinde öğrenci hareketinin desteklediği liste, ilk sonuçlara göre birinci oldu.

Vucic, seçim gecesi yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul ederek öğrenci listesinin 250 sandalyeli parlamentoda 135 ila 140, kendi ittifakının ise yaklaşık 105 milletvekili çıkaracağını söyledi.

Açıklamanın ardından başkent Belgrad başta olmak üzere birçok kentte kutlamalar düzenlendi. Öğrenciler ve muhalefet destekçileri sokaklara çıkarak seçim sonuçlarını kutladı.

Ancak Vucic'in altı ay sonrasına ilişkin sözleri, seçim gecesinin en dikkat çekici açıklamalarından biri oldu. Yeni hükümetin dış politikada atacağı adımlar konusunda uyarılarda bulunan Vucic, seçim sonuçlarını kutlayanların ilerleyen dönemde aynı mutluluğu yaşamayacağını savundu.

İlgili Haberler
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyorSeçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Sırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul ettiSırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı

Eski genel müdürden sonra yardımcısı da tutuklandı
Akondroplazi hastası Ezgi ile Mert, 3 yıllık aşklarını düğünle taçlandırdı! Damat masaya çıkıp oynadı

Akondroplazi engel olmadı! Damat düğünde masaya çıkıp oynadı
Adıyaman'da 85 yaşındaki çiftçi, eşi ve kendisi için mezar kazdırdı! Gerekçesi duygulandırdı

Köylüler cenaze var sandı! Ali amca eşiyle mezarlarını kazdırdı
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü

Ellerindeki çekiçlerin nedeni pes dedirtti
Meteoroloji'den İstanbul için yeni sel uyarısı! Salı gününe dikkat

Tarih verildi! İstanbul için yeni sel uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

Güzel oyuncunun anne özlemi dinmiyor: Kalbimin en içi
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın

Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Masada yüz binlerce liralık ödeme var
Netanyahu'nun İran'a saldırı talimatına Genelkurmay Başkanı Zamir'den ıslak imza şartı

Netanyahu'ya ordudan şok yanıt! İran emri için ıslak imza istedi
Zelenskiy, toprak meselesini liderler düzeyinde görüşmeyi kırmızı çizgi saydı

Zelenski üçlü zirve öncesi kırmızı çizgisini çekti!

1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat

1 milyon kişinin borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat
Mezarlıkta bir garip olay! 'Baba duyuyorsan işaret gönder' dedi, sonrasında olanlar inanılmaz

"Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz