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Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti

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Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti Haber Videosunu İzle
Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti
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Çin'de üzerlerine gelen büyük köpeğin saldırısına karşı kızını canı pahasına korumaya çalışan annenin mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin’de bir annenin, küçük kızını üzerlerine doğru koşan büyük bir köpeğin saldırısından korumak için verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı.

Çocuğunu korumak adına köpeğe karşı uzun süre siper olan talihsiz annenin imdadına çevredeki bir vatandaş yetişti. Yardıma koşan kişinin müdahalesiyle köpek olay yerinden uzaklaştırılırken, korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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