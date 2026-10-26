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Didem Soydan’dan evlilik ve ilişki açıklaması: Çocuklu ve boşanmış adamla flört etmem

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Didem Soydan’dan evlilik ve ilişki açıklaması: Çocuklu ve boşanmış adamla flört etmem
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Didem Soydan, çocuklu ya da daha önce evlenip boşanmış erkeklerle flört etmediğini söyledi. Evlilikte imzadan çok emek ve ömür boyu sürecek bir bağlılığın önemli olduğunu belirten Soydan, “Benim kurallarım var” dedi.

  • Didem Soydan, çocuklu ya da daha önce evlenip boşanmış erkeklerle flört etmediğini söyledi.
  • Soydan, evlilikte asıl önemli olanın bir insana emek vermek olduğunu belirtti.
  • Soydan, bazı çiftlerin boşanmasını hızlı ve düşünmeden verilen kararlara ya da birbirlerine uygun olmamalarına bağladı.

Didem Soydan, çocuklu ya da daha önce evlenip boşanmış erkeklerle flört etmediğini söyledi. Evlilikte asıl önemli olanın bir insana emek vermek olduğunu belirten Soydan, “Ben istiyorum ki seninle büyükbabam gibi bir kere olsun, mezarına kadar gitsin” dedi.

“BENİM KURALLARIM VAR”

İlişkilerinde kendine koyduğu kuralları anlatan Soydan, bugüne kadar çocuklu ya da daha önce evlenip boşanmış biriyle flört etmediğini ifade etti. Bu tercihinin eleştirileceğini bildiğini söyleyen model, “Biliyorum, şimdi herkes laf edecek, ‘Sen kimsin de senin kuralın var?’ diyecek. Ama bu gerçekten benim kuralım, ben başka türlü yapamıyorum” diye konuştu.

Evliliğin tek başına önemli olmadığını vurgulayan Soydan, “Evlenmek değil, bir insana emek vermek önemli bir şey” ifadelerini kullandı. Kendinin de gelinlik giyip evlenebileceğini belirten model, “Ben de gelinlik giyip iki düğün patlatmayı biliyorum. Ama ben istiyorum ki seninle büyükbabam gibi bir kere olsun, mezarına kadar gitsin” dedi.

“HASTALIKTA VE SAĞLIKTA” SÖZÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Soydan, evlilikte verilen “hastalıkta ve sağlıkta” sözünün önemine de değindi. Bazı çiftlerin bir süre sonra boşanmasını değerlendiren model, “Bakıyorsun, diğer taraf ölmemiş, hastalanmamış ama boşanmışlar” diye konuştu.

Bu tür ayrılıkların acele kararlar ya da uyumsuzluklardan kaynaklanabileceğini belirten Soydan, “Demek ki bir şeyi hızlı yapmışlar, düşünmeden yapmışlar ya da birbirlerine uygun değillermiş” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (1)

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Bekar adam seni ne yapsın

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