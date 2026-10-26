20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden

20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birdenGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren iki şirket hakkında iflas kararı verildi. Konkordato başvuruları mahkemeler tarafından reddedilen İdeal Ecza Deposu ile 20 yıllık ÜSO Su Armatürleri'nin iflasları, birer gün arayla açıklandı.
- İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi, İdeal Ecza Deposu'nun konkordato talebini reddederek 21 Ekim 2026 tarihinde iflasına karar verdi.
- İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren ÜSO Su Armatürleri'nin konkordato talebini reddederek 22 Ekim 2026 tarihinde iflasına hükmetti.
- Ecza deposu ve su armatürleri sektörlerindeki iki şirket, birer gün arayla verilen kararlarla iflas sürecine girdi.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle mali darboğaza giren şirketlerin konkordato başvuruları ve iflas kararları devam ediyor. İstanbul'da ecza deposu ve su armatürleri sektörlerinde faaliyet gösteren iki şirketin konkordato talepleri mahkemeler tarafından reddedildi.
İDEAL ECZA DEPOSU İFLAS ETTİ
İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan İdeal Ecza Deposu hakkında kararını verdi.
Mahkeme, şirketin konkordato talebini reddederek 21 Ekim 2026 tarihinde iflasına karar verdi.
20 YILLIK ŞİRKET DE İFLASTAN KURTULAMADI
Bir diğer iflas kararı ise su armatürleri sektöründe faaliyet gösteren ÜSO Su Armatürleri hakkında verildi. NTV'nin haberine göre İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren şirketin konkordato talebini reddetti. Mahkeme, 22 Ekim 2026 tarihinde ÜSO Su Armatürleri'nin iflasına hükmetti.
İKİ ŞİRKETİN KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ
Böylece İstanbul'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren iki şirket, birer gün arayla verilen mahkeme kararlarıyla iflas sürecine girdi.
Her iki şirketin de mali sorunlarını aşmak amacıyla başvurduğu konkordato taleplerinin reddedilmesi, iflas kararlarıyla sonuçlandı.