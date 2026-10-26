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Kıraathanede korkunç son kamerada! Merdivenden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

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Kıraathanede korkunç son kamerada! Merdivenden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Kıraathanede korkunç son kamerada! Merdivenden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kıraathanede merdivenlerden inerken düşen 64 yaşındaki Sedat Asabi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş yeri sahibi, Asabi’nin tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata indiği sırada düştüğünü söyledi. Asabi’nin dengesini kaybederek düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Fatih Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 24 Ekim Cumartesi günü saat 03.23 sıralarında üst kattan alt kata inmek isteyen 64 yaşındaki Sedat Asabi merdivenlerde dengesini kaybederek düştü.
  • Hastaneye kaldırılan Asabi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • İş yeri sahibi, polise verdiği ifadede Asabi'nin kıraathaneye alkollü geldiğini ve burada da alkol almaya devam ettiğini öne sürdü.

Fatih’te tuvalete gitmek için kıraathanenin üst katından alt kata inmek isteyen Sedat Asabi, merdivenlerde dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Asabi hayatını kaybetti.

GECE SAATLERİNDE MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Karagümrük Mahallesi’ndeki bir kıraathanede 24 Ekim Cumartesi günü saat 03.23 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre kıraathanenin üst katında bulunan Sedat Asabi, tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata inmek istedi. Merdivenlerden inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden Asabi düştü.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Asabi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“ALKOLLÜ GELDİ” İFADESİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kıraathanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde Asabi’nin merdivenlerden ineceği sırada sendeleyerek düştüğü belirlendi. İş yeri sahibi, polise verdiği ifadede Asabi’nin kıraathaneye alkollü geldiğini ve burada da alkol almaya devam ettiğini öne sürdü. İş yeri sahibi, Asabi’nin tuvalete gitmek için merdivenlerden inerken düştüğünü de anlattı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde Asabi’nin merdivenlere yöneldiği, ardından dengesini kaybederek düştüğü anlar yer alıyor. Kıraathanede bulunanların, Asabi düştükten sonra yardımına koştuğu da görüntülere yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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