1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat

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Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcu bulunan vatandaşları ilgilendiren yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan kanun teklifiyle geçmiş yıllardan kalan GSS prim borçlarının bir bölümünün silinmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 1 milyon kişinin borç yükünden kurtulması bekleniyor.

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNECEK

Hazırlanması beklenen düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihinden önce oluşan ve henüz ödenmemiş GSS prim borçlarını kapsayacak. Böylece 2016 yılı ve öncesinden borcu bulunan yaklaşık 1 milyon kişinin düzenlemeden yararlanması öngörülüyor.

Daha önce çıkarılan kanunlarla 2012-2015 yıllarına ait GSS prim borçları kaldırılmıştı. Yeni düzenlemeyle 2016 yılından kalan borçların da silinmesi hedefleniyor.

GECİKME CEZALARI VE ZAMLARI DA SİLİNECEK

Düzenleme yalnızca ödenmemiş prim tutarlarıyla sınırlı kalmayacak. Kapsama giren borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamları da kaldırılacak.

Böylece geçmiş yıllardan kalan prim borçları nedeniyle biriken ek tutarlar da silinmiş olacak. Ancak bu uygulama yalnızca düzenlemede belirtilen dönemlere ait borçlar için geçerli olacak.

2017 VE SONRASI BORÇLAR KAPSAM DIŞINDA

Düzenlemenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri, 2017 ve sonraki yıllara ait GSS prim borçlarının kapsam dışında tutulması oldu.

Buna göre 2017, 2018, 2019 ve sonraki yıllarda oluşan prim borçları silinmeyecek. Bu dönemlere ilişkin ödeme yükümlülüğü devam edecek.

Örneğin hem 2016 hem de 2020 yılına ait GSS prim borcu bulunan bir vatandaşın yalnızca 2016 yılına ilişkin borcu kaldırılabilecek. 2020 yılına ait borcu ise devam edecek.

BORCUNU ÖDEYENLERE İADE YAPILMAYACAK

Geçmiş yıllara ait GSS prim borçlarını daha önce ödeyen vatandaşlar için de önemli bir ayrıntı bulunuyor.

Düzenleme kapsamında 2016 yılı ve öncesine ait borçlarını kısmen veya tamamen ödeyen kişilere para iadesi yapılması öngörülmüyor.

Dolayısıyla düzenleme, geçmişte yapılan ödemelerin geri verilmesini değil, kapsama giren ve henüz tahsil edilmemiş borçların kaldırılmasını sağlayacak.

GSS BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması öngörülüyor. Ancak borçların silinebilmesi için kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Bu nedenle düzenleme henüz kesinleşmiş değil. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından borçların hangi tarihte ve hangi şartlarla silineceği netlik kazanacak.

GSS BORCU OLANLAR HASTANEYE GİDEBİLECEK Mİ?

GSS ve BAĞ-KUR prim borcu bulunan vatandaşların kamu sağlık kuruluşlarından yararlanmasına yönelik uygulama 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu kapsamda prim borcu bulunan kişiler, belirlenen şartlar çerçevesinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile devlet üniversitesi hastanelerinden sağlık hizmeti alabiliyor.

Ancak SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden yararlanma konusunda prim borcuna bağlı sınırlamalar devam ediyor. Eski borçların silinmesi, sonraki yıllara ait borcu bulunan kişilere otomatik olarak özel hastanelerden yararlanma hakkı sağlamayacak.