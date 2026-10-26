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Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı

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Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
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Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Kylian Mbappe'nin Arda Güler'e ısrarla seslendiği görüntüler dikkat çekti. Fransız yıldızın birlikte çıkmaya çağırdığı milli futbolcunun soğukkanlı ve kendinden emin tavırlarını görenler, "Arda artık bu takımın en iyisi gibi davranıyor." yorumlarını yaptı.

  • El Clasico sonrası görüntülerde Kylian Mbappe, Arda Güler'e kendisiyle birlikte hareket etmesi için defalarca seslendi.
  • Arda Güler, Mbappe'nin ısrarlı çağrılarına rağmen sakinliğini koruyarak soğukkanlı bir duruş sergiledi.
  • Görüntülerde Jose Mourinho'nun bir süre Arda Güler'i izlediği görüldü.

El Clasico'nun ardından ortaya çıkan görüntülerde Kylian Mbappe'nin Arda Güler'e seslendiği anlar dikkat çekti. Fransız yıldız, milli futbolcunun kendisiyle birlikte hareket etmesini isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hadi, gidelim! Arda, hadi, birlikte çıkalım! Birlikte çıkalım! Hadi!" Mbappe'nin Arda'ya defalarca seslenmesi, iki yıldız arasındaki samimiyeti ortaya koydu.

ARDA GÜLER'İN SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Arda Güler'in rahat ve kendinden emin tavırları oldu. Mbappe'nin ısrarlı çağrılarına rağmen sakinliğini koruyan genç yıldız, beden diliyle adeta takımın önemli isimlerinden biri olduğunu hissettirdi.

Arda'nın çevresindeki hareketlilikten etkilenmeden sergilediği soğukkanlı duruş, genç yaşına rağmen Real Madrid'de kazandığı özgüvenin bir yansıması olarak yorumlandı.

MOURINHO'NUN BAKIŞLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde Jose Mourinho'nun da bir süre Arda Güler'i izlediği görüldü. Mbappe'nin milli futbolcuya seslendiği anlarda Arda'nın sakin tavırlarını sürdürmesi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Real Madrid'in dünya yıldızları arasında kendinden emin duruşuyla dikkat çeken Arda Güler, El Clasico sonrasında da konuşulacak bir ana imza attı.

O anlardan kareler;

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Ben bu torpilli çocuğu eleştirmekten sıkıldım bu çocuk kendini reklam yapmak sıkılmadı

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Haber YorumlarıNetherill:

arda zaten çok büyük futbolcu... allah sakatlık vermesin.

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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Arda olmazsa bu hiç olur. Buna attığı 10 pasın 10 tanesi de ayağına geliyor, pozisyona giriyor. Diğerleri 10/4 koş Allah koş. boş koşu..

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Haber YorumlarıEmir Emir:

MBAPPE, BELİNGAM, VİNİCİUS,HUİJSEN,ARDA GÜLER'İ BİLİNÇLİ OLARAK EZMEYE,PASİFİZE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR.GEÇEN YIL BRAHİMİ YAPMAYA ÇALIŞMIŞTI.VİNİCİUS,ARDA BOMBOŞ OLMASINA RAĞMEN GOL PASI VERMEYİP ÖNÜNÜ KAPATAN 4 KİSİYE RAĞMEN KALEYE VURUYOR.MOURİNHO,VİNİCİUS,BELİNGAM,MBAPPE' NİN BASKISI İLE ARDA'YI OYUNDAN ÇIKARIP VEYA SON 8-10 DK OYUNA ALIP MORALİNİ BOZMAK İSTEDİ AMA ARDA MÜTHİŞ OYUNLA ONUNDA PLANINI BOZDU.

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Haber YorumlarıA.talha Durgut:

Valla bu haberler com da edilmiştir sendromu var

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