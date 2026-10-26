Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti

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Küresel piyasalarda yeni hafta altın fiyatlarındaki dalgalanmayla başladı. Ortadoğu'da devam eden çatışmaların enerji maliyetlerini artırması ve merkez bankalarının faiz kararlarına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelik beklentilerini değiştirdi.

ALTINDA ÜÇ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 4 bin doların altına gerileyerek üç ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Güne 4 bin 1 dolardan başlayan ons altın, gün içerisinde 3 bin 978 dolara kadar düştü. En yüksek 4 bin 16 doları gören değerli metal, son verilere göre 4 bin 8 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki gerilemede, küresel enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek tutabileceği yönündeki değerlendirmeler etkili oldu.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki düşüşün etkisi yurt içindeki altın fiyatlarında da hissedildi.

Güne 6 bin 390 liradan başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 6 bin 364 lirayı gördü. En yüksek 6 bin 426 liraya kadar yükselen gram altın, son verilere göre 6 bin 411 liradan alıcı buluyor.

Piyasalardaki dalgalanma nedeniyle yatırımcılar hem ons altının seyrini hem de döviz kurundaki hareketliliği yakından takip ediyor.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM ALTINI BASKILIYOR

ABD ile İran arasında devam eden gerilim, küresel piyasaların en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Trump yönetiminin, yaklaşan ara seçimlerin ardından İran ile diplomatik bir anlaşmaya varılması veya askeri operasyonların sürdürülmesi seçeneklerini değerlendirdiği belirtiliyor.

Tahran'ın olası saldırılara karşı misilleme hazırlığında olduğu, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedef alınabileceği yönündeki haberler de bölgedeki belirsizliği artırıyor.

Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, küresel enflasyon endişelerini güçlendirirken faiz beklentilerinin de yeniden şekillenmesine neden oluyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Altın fiyatlarının yönünü belirleyecek gelişmelerden biri de bu hafta açıklanacak merkez bankası kararları olacak.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması beklenirken, aralık ayında olası bir faiz artırımı ihtimali de piyasalar tarafından değerlendiriliyor.

Euro Bölgesi ve Japonya'daki merkez bankalarının da mevcut faiz oranlarını koruması bekleniyor.

Faizlerin yüksek seviyelerde kalacağı beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, merkez bankalarından gelecek mesajlara odaklanmış durumda.

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

Altının önümüzdeki dönemdeki seyrinde Ortadoğu'daki gelişmeler, enerji fiyatları, enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararları belirleyici olacak.

Jeopolitik riskler güvenli liman talebini destekleyebilse de yükselen faiz beklentileri altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Bu iki etken arasındaki denge, fiyatlardaki dalgalanmanın devam edip etmeyeceğinde önemli rol oynayacak.