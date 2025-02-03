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Omuz atma cinayetinde 3 kardeşe 15'er yıl hapis cezası

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İzmir'de, 'omuz atma' tartışmasıyla başlayan ve Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesiyle biten kavda 3 sanık için karar çıktı. Köse'nin sevgilisi Sibel Kabadayı'nın da yaralandığı olaya ilişkin davada sanık Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan ve Taylan Bavkır'a 15'er yıl hapis cezası verildi.

İzmir'in Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde 16 Ekim 2023'te saat 19.30 sıralarında ilçede emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan Sercan Bavkır (34), markette alışveriş yaparken yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse (30) ile omuz omuza çarpıştı.

Omuz atma cinayetinde 3 kardeşe 15'er yıl hapis cezası

KARDEŞLER VE SEVGİLİ DE KAVGAYA DAHİL OLDU

Taraflar arasında başlayan 'Omuz attın' tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki kardeşleri Serkan Bavkır (33) ile Taylan Bavkır (27) da dahil oldu. Köse, bir ara eline geçirdiği içki şişesini kırıp savurdu. Kavgada Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse'yi ve sevgilisi Sibel Kabadayı'yı yaraladı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse hayatını kaybetti, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Omuz atma cinayetinde 3 kardeşe 15'er yıl hapis cezası

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır, polis ekiplerine teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olay, marketin güvenlik kameralarına da yansıdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, 3 kardeş hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan, Köse'nin kız arkadaşı Sibel Kabadayı için ise 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından ceza istendi.

Omuz atma cinayetinde 3 kardeşe 15'er yıl hapis cezası

"ÖNCE TAHLİYE, SONRA TUTUKLAMA"

Yargılama sürecinde Serkan ve Taylan Bavkır adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanıp tahliye edildi. Davanın, geçen yıl 17 Eylül'de görülen ikinci duruşmasında sanık Sercan Bavkır, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Bavkır hakkında yeniden gözaltı kararı verildi ve Bavkır çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Omuz atma cinayetinde 3 kardeşe 15'er yıl hapis cezası

ÜÇ HAKİM VE SAVCI AÇIĞA ALINDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Sercan Bavkır'ın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve 2 üye hakimle duruşma savcısını açığa aldı. Sonrasında mahkeme başkanı ve 2 üye hakimle duruşma savcısının başka mahkemelerde görevlerine iade edildi. Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Sercan Bavkır ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Serkan ve Taylan Bavkır'ın yanı sıra Köse'nin kız arkadaşı müşteki sanık Sibel Kabadayı ise duruşmaya katılmadı.

Omuz atma cinayetinde 3 kardeşe 15'er yıl hapis cezası

"ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN, YARALAMAK BİLE İSTEMEDİM"

Mağdur avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Söz verilen sanık Sercan Bavkır, maktulün kız arkadaşının kendilerine küfür ve tehdit ettiğini öne sürüp şunları söyledi: "Kargaşa oldu, onlar polis olduklarını söyledi. Başka insanlar da kavgayı ayırmaya çalıştı. Bize kickboksçu diyorlar ama bizim belgemiz dahi yok. Orada bir taksici gördüm ve onları alıp götürmesini söyledim. Rahmetli daha sonra 'daha yeni başlıyoruz' dedi. Olayın sonuçlarının buralara kadar gelmesini hiç istemezdik. Bıçağı kapalı şekilde elime aldım, bu şekilde görünce geri çekilirler diye düşündüm. Silahımı almaya gidiyorum diyerek arabaya doğru koştu. Daha sonra alkol şişesi fırlattı. Kardeşlerimle 8 ay cezaevinde diken üstünde kaldık. Rahmetliyi öldürmeyi bırakın, yaralamak bile istemedim. Daha sonra biz serbest bırakıldık. Sonra mahkeme heyeti açığa alındı. Onların da kendi yaşamları var. 17 ay tutuklu kaldım, kendimi anlatamadım. Sosyal medyayla bize karar verildi"

Omuz atma cinayetinde 3 kardeşe 15'er yıl hapis cezası

3 BAŞKAN, 9 MAHKEME ÜYESİ İLE 4 SAVCI DEĞİŞTİ

Sanıkların avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını, yargılama süresince 6 duruşma yapıldığını, 3 başkan, 9 mahkeme üyesi ile 4 savcının değiştiğini söyledi. Duruşmaya verilen aranın ardından son sözleri sorulan sanık Sercan Bavkır, "Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. En ağır şartlarda da olsa tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Omuz atma cinayetinde 3 kardeşe 15'er yıl hapis cezası

MÜEBBETTEN 15 YILA İNDİ

Mahkeme heyeti, sanığa, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet bu cezayı, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının tespit edilememiş olması sebebiyle 18 yıla, sanığın iyi hali ve geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle 15 yıl hapis cezasına indirdi. Tutuksuz yargılanan diğer kardeşler Serkan Bavkır ile Taylan Bavkır'a da 'kasten öldürme' suçunu işledikleri sabit olmasından dolayı ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi. Kardeşlerin cezaları da iyi halleri ve gelecekleri üzerindeki olası etkileri nedeniyle 15 yıl hapis cezasına indirildi. Tutuksuz sanıklar hakkında da yakalama emrinin çıkarılmasına hükmedildi.

Omuz atma cinayetinde 3 kardeşe 15'er yıl hapis cezası

Omuz atma cinayetinde 3 kardeşe 15'er yıl hapis cezası
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Mine Tugay'dan kötü haber!
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCaner Alp:

Ortalığı kızıştıran ölüme sebep olan kadındı halbuki.

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Haber YorumlarıMehmet Tolu:

kadın çoktaan, yeni zengin sevgili yapmıştır..

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Haber YorumlarıTeymur:

hsyk üyesi olmaya gerek yok bu olay için öldürene müebbet kavgaya karışan diğerlerinede kadında dahil 5er yıl verir geçersin

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Haber YorumlarıCarsambali:

15 yil aldiysalar,iki uc ay sonra serbestler..150 gram hayatini karartti..

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