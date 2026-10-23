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Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı

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Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
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İhale yolsuzluğu soruşturmasında tutuklanan Yeni Partili Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, İçişleri Bakanlığı kararınca görevden uzaklaştırıldı.

  • Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Çukurova Belediyesindeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmasında 19 Ekim'de 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi ve 49 kişi gözaltına alındı.
  • Mevcut belediye başkanı Emrah Kozay, önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin ve Sıdıka Şire'nin de aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • İçişleri Bakanlığı, Anayasanın 127'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddeleri uyarınca Emrah Kozay'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Ekim'de operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mevcut belediye başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Ara yakalamalarla gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden mevcut belediye başkanı Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Kozay'ın görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Adana ili Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Hakkında “Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Mansur ne zaman uzaklaştırılacak

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Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Bu nasıl bı tutuklama kelepçe yok.Şeker Dükkanını soysalar böyle yakalayıp elleri serbest şekilde tutuklamazlar...

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