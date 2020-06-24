24 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020 İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 24.06.2020 09:00 - 24.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, GÜLAÇTI, GÜLCAN, KEMALİYE, KOZLUK, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2523031) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 24.06.2020 18:00 - 24.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBULBAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk/ KİRAZLI mah 1127. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527620) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527620)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 24.06.2020 16:00 - 24.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1790., 1791., MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1966., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527619) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527619)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 24.06.2020 20:00 - 24.06.2020 22:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1808., 1814., 1822., MASLAK, PAZAR sk/ GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., MASLAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527621) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527621)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 24.06.2020 00:01 - 24.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 210. sk/ MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN sk/ ÇINAR mah İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527993) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527993)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 24.06.2020 03:00 - 24.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 777., 781., 785., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798., 799., 800., 801., 802., 804., 805., 807., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 817., 818., 820., 830., 831., 832., 833., 834., 842., 843., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 865. sk// ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 251. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2528008) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 24.06.2020 16:00 - 24.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah 2. ASMALI, ALKAN, BARBAROS 1., BARBAROS 2., BARBAROS 3., GÜMÜŞ 1, KAVAKLIK, YASEMİN, ÇİLEK, ŞAKAYIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2527417) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527417)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 24.06.2020 16:30 - 24.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, BOZKIR 1, CENGİZ TOPEL, DEREBOYU, DEREBOYU 1, ERENLER 1, ERLER, GÖKTAŞ, HİSAR 1, HİZAL, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 7., MAHMUTBEY 8., MAHMUTBEY 9., NARLIBAHÇE, SARAY, SEMBOL, YAKUT 2, YEŞİLBAĞ, ÇAYIROVA, ÇİĞDEM 1, ÜNVER, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2529550) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 24.06.2020 09:00 - 24.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526953) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2526953)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 24.06.2020 11:00 - 24.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527403) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 24.06.2020 19:00 - 24.06.2020 22:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, AR, SERDAR sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527714) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 24.06.2020 00:10 - 24.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah HAYDAR ALİYEV, NİSBETİYE, SELÇUKLAR, YEŞERTİ, YEŞİLAY, YEŞİM, ZEYTİNOĞLU sk/ ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA, ADALI, ADALI FETTAH, AYGÜL, AZİZ OGAN, BAKKAL, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DULKADİROĞULLARI, DÜZYOL, ELÇİ, ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA, EĞLENCE, FRANCALACI, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KAMACI, KARAKAVAK, KÖRKADI, KİREÇHANE, KİREÇHANE GEDİĞİ, KİREÇHANE ÇIKMAZI, LÜTFİYEMEVKİİ, MUMHANE, NERGİS, OĞUL, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SATIŞMEYDANI, SEBZECİ BAYRAM, SEKBANLAR, TAYYARECİ SUPHİ, TEKKECİ, VEZİRKÖŞKÜ, YAĞHANE ÇIKMAZI, ÇELİK, ÜVEZ, ŞARIK ARIYAK sk/ BEBEK mah AKAYGEN, ARİFİPAŞA, AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, AYŞESULTAN, AZİZ OGAN, BAĞARASI, BEBEK BOSTANI, BEBEK HAMAMI, BEBEKÖY, BODUR, BORNOVA, BOSTANÜSTÜ, BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, CEVDETPAŞA, DAYIBEY, ECZANE ÇIKMAZI, EHRAM YOKUŞU, ERCÜMENT EKREM TALU, ERGUVAN, GERMENCİK, GÜNAYDIN YOLU, GÜNAYDIN ÇIKMAZI, HÜSNÜ KORTEL, KARAMAN, KORTEL KORUSU YOLU, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, LÜTFİYEMEVKİİ, MANOLYA, MEYGEDE, NEŞE, NİSBETİYE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SELÇUK, SERAMİK, TANBERK ÇIKMAZI, TANOVA SİTESİ YOLU, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI, YALI, YENİYOL ÇIKMAZI, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, ÇATALHÖYÜK, ÖZENLİ, ÖZLEMLİ, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI, İNŞİRAH sk/ ETİLER mah CENGİZ TOPEL, FÜZECİLER, GÜLAL, GÜLŞEN, HİLAL, KOÇYİĞİTLER, MUHARİPLER, MİNELİ ÇIKMAZI, SARIOBA, TUĞCULAR, ÖZDEN, ÖZDEŞ, ÖZENGİ sk/ KONAKLAR mah ORG. İZZETTİN AKSA bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527041) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 24.06.2020 10:00 - 24.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah DANAMANDIRA MAH. GÜMÜŞPINAR MAH. AYDINLAR MAH. ATATÜRK MAH. FATİH MAH. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2527539) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 24.06.2020 10:00 - 24.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 724., 724/1., 727., BAĞCILAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508421) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508421)İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 24.06.2020 10:00 - 24.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 269., 271., 273., 274., 279. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508417) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508417)İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 24.06.2020 11:00 - 24.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031., 1045., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1056., 1058., 1059., 1060., AŞIK VEYSEL, KARATAY sk/ MENDERES mah 342., 346., 348., 353., 358., CİHANGİR, ENDÜLÜS, KARATAY sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527715) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 24.06.2020 15:00 - 24.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk/ HÜRRİYET mah AKBABA, BÜLBÜL, EBABİL, GAZİ, KANARYA, LEYLEK, PELİKAN, SAKARCA, YELKOVAN, ÖRDEK sk/ İSTİKLAL mah 2629., 2665., 574., MEVLANA, MEŞRUTİYET, PERA, SANAT, İSTİKLAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2522544) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2522544)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 24.06.2020 09:00 - 24.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce TALATPAŞA mah 1036., 1037., 1038., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2524693) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2524693)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 24.06.2020 09:00 - 24.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT İLÇE - ZAFER MAHALLESİ, ADİLE NAŞİT BULVARI bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523904) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2523904)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 24.06.2020 09:00 - 24.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1456., 1458., 1462., 1464., 1465., 1466., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk/ ÖRNEK mah 1455., 1456. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2525538) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2525538)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 24.06.2020 11:00 - 24.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah ERZURUM KONGRE sk/ ÖRNEK mah 1367., 1372., 1373., 1374., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1448., 1449., 1459., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2525544) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2525544)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 24.06.2020 13:00 - 24.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528., 1529., 1530., 1533., 1534., 1535., 1543., 1544., 1547., 1549., 1561., 1583., 1600., ERZURUM KONGRE sk/ ÇINAR mah 1462., 1463., 1464., 1467., ERZURUM KONGRE sk/ ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2524729) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2524729)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 24.06.2020 14:00 - 24.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1978., 1981., HÜRRİYET sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1925., 1926., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015., UFUK sk/ MEHTERÇEŞME mah 1869., 1879., 1919., 1929., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1939., 1940., 1941., 1943., 1945., 1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 2006., 2075., BAĞDAT, UFUK sk/ MEVLANA mah HASAN KERİM, HÜRRİYET, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN AHMET, SULTAN VAHDETTİN, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2524919) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 24.06.2020 09:00 - 24.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KÖPRÜBAŞI, ÇEŞMEBAŞI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2524739) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2524739)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 24.06.2020 12:00 - 24.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.CANAN, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.ŞEBNEM, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, ALANCIK, BENTLER, FİDAN, HAYAT, MİS, OKURLAR, PANAYIR ÇAYIRI, RABİA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TÜLAY, YÜCEL, ÇEŞMEBAŞI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2524746) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2524746)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 24.06.2020 01:00 - 24.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NİLGÜN, AKDENİZ, ALİBEY , ARKIN, AYTÜL, BAKİ, BİRSEN, DİLEK, EMEL, FİGEN, GÜLŞEN, GÜZİN, KASIMPATI, MİHRİBAN, MİMOZA, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜHRE, ZÜLÜF, ÖZNUR, İLKE, İĞDE sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ETİBANK sk/ MERKEZ mah ALİBEY, CEYLAN, DESTAN, ECE, EMEL, GAMZE, HİMMET, KARAMEŞE, KEMERBURGAZ, KORU, KUBAN, LİSE, OSMANPAŞA, PINARALTI, ZARİF, ÇINAR, ÇOBANÇEŞME, ÇİM, ÜNLÜ sk/ NURTEPE mah AKİF, ALAPINAR, ALAÇAM, ALPER, ALTUĞ, ALÇİN, ALİBEY, ANZER, ARALIK, ARI, ARTI, AS, AYDEMİR, AYLİN, AYYÜZLÜ, BAL, BALSUYU, BARIŞ, BEDİR, BENNUR, BEYAZGELİNCİK, BİRGÜL, BİRSEN, CANSU, CEMAL, DARGIN, DENİZ, DORUK, DRAM, DİKİLİTAŞ, DİYAR, EMRAH, EMİN, ERDİNÇ, ERGÜN, ERHAN, EĞRİÇINAR, FEDAKAR, GÜNEY, GÜVEN, HAVADAR, HEYBETLİ, HÜSNÜHAL, KANLICA, KAPTANPAŞA, KARADUT, KARANFİL, KARASU, KARDEŞLER, KASIM ÇIKMAZI, KINA, KISMET, KUBAN, KUTLU, KÖPRÜ, LEYLAK, MALKOÇ, MALTA, MENEKŞE, MESKEN, MEYAN, MUTLUCAN, MİMAR, MİS, NADİDE, NAR ÇİÇEĞİ, NASİP, NURAY, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, PETEK, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SEZGİN, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜMBÜL, SÜSLER, TAHİR, TUĞÇE, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ZAMAN, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇEMEN, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZELLER, ÖZEN, ÖĞÜT, İSMET, ŞAİR NİGAR, ŞECAAT, ŞEHİT MUSTAFA BURCU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2526313) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 24.06.2020 17:00 - 24.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, UZUN, YILDIZTABYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2525607) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2525607)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 24.06.2020 00:00 - 24.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 878., CAHİT ZARİFOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527579) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527579)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 24.06.2020 03:00 - 24.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1105., 1118., 1122., 1125., 1126., 1127., 1129., 1154., 1157., 1158., KÖROĞLU, MEHMET AKİF sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527582) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527582)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 24.06.2020 09:00 - 24.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 815., 816., 817., 818., 818/1., 820., 822., 823., 825., 825/1., 826., 827., 828., 829., 830., 831., 831/1., 865., 930., DR. GÜRKAN CEYLAN, HEKİMSUYU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527676) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 24.06.2020 10:00 - 24.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA, BAYIR, DAR, DEFNENAZ, ESMA ÇIKMAZI, EYALET, FİGEN, GAYRETLİ, GÖL, GÜLBAHÇE, GÜRDAL, KARAŞAHİN, KARTANESİ, KIVILCIM, KIVILCIM ÇIKMAZI, KUBİLAY, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MEVLÜT BAKIRTAŞ, MUTLU, NANE, PAŞAZADE, SUADİYE, ULUBATLI, ÇAKIR, ÇEMENZAR, ÇİÇEK, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEREFE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2527092) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 24.06.2020 09:00 - 24.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, MEVLANA, ZİYA GÖKALP sk/ YEŞİLOVA mah 1.DEĞER, 2604., 3.AKSU, AZİZ, CÖMERT, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜR, KAHRAMANLAR, KARASU, SEÇİL, YEŞİLOVA YAN YOLU, ÇAY, ÜMRAN HANIM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527353) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527353)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 24.06.2020 09:00 - 24.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, MEVLANA, ZİYA GÖKALP sk/ YEŞİLOVA mah 1.DEĞER, 2604., 3.AKSU, AZİZ, CÖMERT, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜR, KAHRAMANLAR, KARASU, SEÇİL, YEŞİLOVA YAN YOLU, ÇAY, ÜMRAN HANIM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527346) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527346)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 24.06.2020 10:00 - 24.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 1.ŞEFTALİ, KARADUT, KİRAZ, LEYLEK, VİŞNE sk/ FEVZİ ÇAKMAK mah 3.ORTA, ANADOLU, CEVAHİR, KAVAKLI, KAYA, TAĞMAÇ, ŞEHİT REŞİT AKBABA sk/ KANARYA mah ALAKARGA, ANADOLU, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, GÜVERCİN, LEYLEK, MAVİKUŞ sk/ SULTAN MURAT mah 1.TRAKYA, 1.ŞEFTALİ, 2. GAZİ, 2101., 3.ENGİN, 7.GÜL, ANADOLU, EDİP, KAYA, KISA ANADOLU, MİS, OYUKLU, YENİ PARK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527372) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 24.06.2020 16:00 - 24.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATILGAN, FAHRETTİN ASLAN OKULU, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİLER, KAZIM KARABEKİR, MEKKENUR CAMİ, OKUL , ON KASIM, ŞİRİNLER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2521544) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2521544)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 24.06.2020 02:00 - 24.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, MASLAK AYAZAĞA, ZÜMRÜTÜM sk/ PINAR mah HİDAYET sk/ REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE, KATAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526369) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2526369)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 24.06.2020 02:00 - 24.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ATLAS ÇİÇEĞİ, HAZİRAN, SARIKANAT, SEZON, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526367) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2526367)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 24.06.2020 05:00 - 24.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ARPACI ALİ, DİŞBUDAK, KAPALI BAKKAL, KÖYBAŞI, SALİH AĞA, SU DOLABI, TEKKE, YALI sk/ İSTİNYE mah KERAMETLİ, RESSAM HİKMET ONAT, İSTİNYE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526368) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2526368)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 24.06.2020 13:00 - 24.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah CAMİİ ARALIĞI sk/ RUMELİ HİSARI mah BAL, CAMİ ARALIĞI ÇIKMAZI, HİSARLI SALİHBEY, HİSARÜSTÜ MEZARLIK, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, PIRLANTA, RUMELİ HİSARI 1., RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 4., YALDIZ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527061) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527061)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 24.06.2020 16:00 - 24.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah GÖKTUĞ, KANDİLCİ, RUMELİFENERİ, YEDİVEREN sk/ ZEKERİYAKÖY mah ACAR*, ACARLAR MANOLYA, ACARLAR-FULYA, ACARLAR-IHLAMUR, ACARLAR-LADİN, ACARLAR-PALAMUT, ARİF, CAYMAZ, DEMİR, DEMİREFE, EKİN, KANDİLCİ, MUMCU ÇIKMAZI, RUMELİ FENERİ, TUĞCU, TÜRKMEN, UYSAL, YEDİVEREN, ÇERKEZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2529844) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2529844)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 24.06.2020 16:00 - 24.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BEYAZ, DAĞÜSTÜ, FUNDA ÇIKMAZI, GÜLYOLU, HAVZA, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, KÜÇÜKDERE, MOR LEYLAK, TAŞLIBAYIR, YETKİN, ZORLU sk/ RUMELİ HİSARI mah HALİM PAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2529846) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 24.06.2020 15:00 - 24.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk/ SEMİZKUMLAR mah AHLAT, ALİŞ SORUCU, ARAS, BAYKARA, BEHRAM ÖZSOY, DENİZ, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, FAHRETTİN YETKİN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KARINCA, KUM, KURŞUN, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, RIFAT ENGİN, RIZABEY, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SARDUNYA, SARGÜN, SAİDE HANIM, SEKMEN, SELVİ, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YAYLA, YIL, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇINAR, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, ŞAFAKLI, ŞİRİNTEPE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2526341) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2526341)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 24.06.2020 01:00 - 24.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah ./ SAYALAR mah ./ KÜÇÜK SİNEKLİ mah/ BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, ERİŞ, GARİPLER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, ÇİFTLİK, İMAM sk/ BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah. bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2528645) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2528645)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 24.06.2020 16:30 - 24.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BURHAN SOYASLAN, ENDÜLÜS, GÜNEŞ, HACIBEY TURAN, HASAN ÖZVARNALI, HAYDAR ARSLAN, KİRAZ, MUSTAFA OĞUZHAN, SÖZ, YOSUN, İNÖNÜ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2529722) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 24.06.2020 13:00 - 24.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah TAŞKIŞLA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2525537) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 24.06.2020 15:00 - 24.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 134., 136., 70., 71., 72., 74., 75., 76., 77., 78., 79., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2522157) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2522157)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 24.06.2020 17:00 - 24.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1384., 1385., 1386. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2525611) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2525611)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 24.06.2020 08:30 - 24.06.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce İSMETPAŞA mah 111., 116., 126., 127., 128., 129/1., 130., 130/1., 134., 136., 137., 141., 142., 86/1., 87., 88., 89. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527436) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2527436)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 24.06.2020 12:00 - 24.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2577., 2578., 2586., 2586/2., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527431) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 24.06.2020 13:00 - 24.06.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk/ GÖKALP mah 32/2., 33., 34., 34/1., 34/3., 35., 36., 37., 38., 38/1., 38/2., 40., 73., 73/1., 73/2., 73/4., 73/5., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk/ TELSİZ mah 69/2., BELEDİYE, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523875) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2523875)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 24.06.2020 16:30 - 24.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk/ GÖKALP mah 32/2., 33., 34., 34/1., 34/3., 35., 36., 37., 38., 38/1., 38/2., 40., 73., 73/1., 73/2., 73/4., 73/5., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk/ TELSİZ mah 69/2., BELEDİYE, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523940) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2523940)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 24.06.2020 13:00 - 24.06.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk/ GÖKALP mah 32/2., 33., 34., 34/1., 34/3., 35., 36., 37., 38., 38/1., 38/2., 40., 73., 73/1., 73/2., 73/4., 73/5., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk/ TELSİZ mah 69/2., BELEDİYE, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523876) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2523876)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 24.06.2020 09:30 - 24.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 257., 38., 39., 39/4., 39/6., 39/7., 39/8., 44/2., 44/6., 46., 47., 47/1., 47/2., 47/4., 47/5., 47/6., 48., 48/1., 48/2., 48/3., 48/4., 48/5., 48/6., 51/1., 52., 54/2., 54/4., 54/7., 58. BULVAR, 73/3., HASAN SEVİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522973) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2522973)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 24.06.2020 16:30 - 24.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 311., 69/1., 69/2., 71., 72., 72/1., 72/3., 72/4., 72/5., 80., 80/1., 84., 84/5., 84/A, 84/B, 84/C, 84/D, 84/E, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELEDİYE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523105) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.