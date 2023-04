İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Yılda 18 Milyar Liranın Üzerinde Yatırım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve başlamasının üzerinden geçen 4 yıllık süreçte kente 18 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı. Geçen 4 yılda, İzmir'i dirençli kent haline getirmek için projeler başlatılırken, kentin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metrosu'nun şantiyelerinde çalışmalar hız kazandı.

Başkan Soyer'in 8 Nisan 2019'da mazbatasını alarak göreve başlamasının üzerinden 4 yıl geçti. Orman yangını, pandemi, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi, 6 Şubat 2023 depremleri gibi olağanüstü dönemlerden geçilmesine rağmen yatırım ve hizmetler aksatılmadan sürdürüldü. Soyer, ülke tarihinin en ağır ekonomik koşullarının ve büyük afetlerin yaşandığı bir dönemde İzmirlilerin unutulmaz bir halk dayanışması sergilediğini söyledi. Kentin yerel yönetimi olarak bu dayanışmaya öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Soyer, "Depremde hizmet binası hasar görüp yıkılan, büyük felaketlerle boğuşan bir kurum olarak Türkiye'nin en başarılı belediyelerinden biri olduk. İzmir'e dünya sahnesinde yeniden itibar kazandırdık. Uluslararası dev zirvelere ev sahipliği yaptık, binlerce belediye arasından Avrupa ödülüne layık görülmenin gururunu yaşadık" dedi.

Geçen 4 yılda; Narlıdere Metrosu yüzde 96 oranında tamamlanırken, Buca Metrosu'nun temeli atıldı. Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmaları başlatıldı. Kooperatifçilik modeliyle hem kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı hem de depremzedeler için 'Halk Konut' projesi uygulamaya alındı. Kentsel alanda yağmur suyu akışının beş yıl içerisinde yüzde 70 oranında azaltılmasının hedeflendiği 'Sünger Kent İzmir' projesi başlatıldı. Kent Mobilyaları Fabrikası'ndan Bayındır Süt Fabrikası ve İzDönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi'ne kadar birçok yatırım yapıldı. Kadınlardan gençlere çocuklardan engellilere toplumun her kesimi için birçok proje hayata geçirildi. Sağlıktan kültüre spordan turizme her alanda adımlar atıldı.

4 yılda Büyükşehir'in ESHOT, İZSU ve iştirakleri ile kente yaptığı yatırımların tutarı 18 milyar 279 milyon lira oldu. İlçe belediyelerinin kamulaştırma çalışmaları ve projelerine de yaklaşık 68 milyon liralık maddi destek sağlandı. Son 4 yılın yatırım oranları dikkate alındığında harcamaların üçte biri yatırımlara ayrıldı.

BUCA METROSU'NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkan Soyer, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek için 2019'dan beri tarihi yatırımlara imza attı. 131 milyon 279 bin Euroluk bütçeyle Fahrettin Altay-Narlıdere metrosu yüzde 96 oranında tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yaptığı ve kentin en büyük raylı sistem yatırımı olan Buca Metrosu'nun temeli atılarak çalışmalara başlandı. 515 milyon 509 bin Euro maliyeti olacağı hesaplanan projenin 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. 2023 yılı içinde hizmete açılması planlanan ve 72 milyon 277 bin Euro bedeli olan Çiğli Tramvayı'nın ise yüzde 93'ü tamamlandı.

2 milyar 105 milyon Euro yatırım maliyeti öngörülen ve 32,6 kilometrelik hatla İzmir'in en uzun metro hattı olacak Karabağlar-Gaziemir metrosu ve Otogar-Kemalpaşa metrosu için de yola çıkıldı. Karşıyaka Tramvayı ile bağlantılı olacak Örnekköy Tramvayı için de ihale sürecinin 2023 yılında başlatılması planlanıyor.

500 OTOBÜS HEDEFİ AŞILDI

ESHOT, filosuna 457 yeni ve yerli otobüsü dahil etti. Filo yaş ortalaması, 11,2'den 6,46'ya çekildi. Nisan 2019'da hayata geçirilen 'Halk Taşıt' uygulamasıyla 174 milyon binişte 200 milyon lira İzmirlinin bütçesine destek sağlandı. İZTAŞIT ve İZULAŞ araçlarıyla 4 yıllık dönemde toplu ulaşım ağına dahil edilen yeni araç sayısı 616'ya ulaşarak Başkan Soyer'in 500 otobüs hedefi yüzde 123 olarak gerçekleşti.

TAŞINAN ARAÇ SAYISI YÜZDE 34 ARTTI

4 yılda 2 feribot alan, 2 tane de kiralayan Büyükşehir Belediyesi, taşınan araç sayısını 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 35 artırdı. 4 yılda bisiklet yolları 111 kilometreye çıkarıldı. 500 kilometre olan EuroVelo bisikletli turizm rotasına tematik rotalar eklenerek 580 kilometreyi bulması sağlandı. EuroVelo rotası onaylanan ilk kent olarak İzmir, 11-13 Ekim 2023 tarihlerinde EuroVelo konferansına ev sahipliği yapacak. Bisiklet yolları altyapı ve tesis hizmetleri artırıldı, 35 tamir kiosku ve 50 bisiklet pompası konumlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı bisiklet kiralama sistemi BİSİM'in 34 olan istasyon sayısı 60'a yükseltildi.

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI DEPREM ARAŞTIRMALARI BAŞLATILDI

Geçen 4 yılda Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projeleri İzmir'de başlatıldı. "Yapı Envanteri", "Depremsellik ve Tsunami Araştırmaları" ile "Zemin Yapısı ve Davranış Modelinin Çıkartılması" başlıklarında üç kapsamlı proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütünlüklü bir bakış açısıyla İzmir'i gelecekte etkisine alabilecek riskleri belirliyor. Şubat 2020'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nı kuran ve deprem çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 200 milyon lira kaynak ayıran Başkan Soyer, gelecek yıl itibarıyla bütçenin yüzde 10'unun da sadece depreme karşı dirençlilik ve kentsel dönüşüm çalışmalarına aktarılacağını aktardı.

YAPILAR, FAYLAR VE ZEMİN İNCELENİYOR

Depremden en çok etkilenen ilçe Bayraklı'da 31 bin 146 konutta yapı envanteri çalışması tamamlandı. Bornova'da 61 bin 673 yapıda çalışma sürdürülüyor. Yapı envanteri çalışmasının etaplar halinde kent bütününe yayılması hedefleniyor. İzmir'in hangi ilçesinde olursa olsun başvuran her vatandaşa binalarının deprem karnesini çıkarmak için ücretsiz destek hizmetiyle ilgili başvuru süreci de başlatıldı. Depremsellik ve tsunami araştırması da devam ediyor. İzmir'de 100 kilometre yarıçapında belirlenen alan üzerindeki tüm diri faylar haritalandırılıyor. İzmir'in tsunami tehlikesini ele almak üzere araştırmalara da başlandı. Körfez'de sondaj çalışmaları devam ediyor.

Zemin yapısı ile zemin davranış özelliklerinin modellenmesi de Bornova'dan başlatıldı. Proje kapsamında Bayraklı, Bornova ve Konak sınırları içerisinde toplam 12 bin hektarlık alanda mikro bölgeleme etüt çalışması tamamlanacak. Zemin çalışmalarından elde edilecek veriler, depremsellik ve yapı envanteri çalışmasıyla entegre edilerek Bütünleşik Afet Master Planı hazırlanacak, kentsel iyileştirme önlemlerini ortaya çıkarılacak. Tüm çalışmaların 2024'te tamamlanması hedefleniyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ SÜRDÜ

İzmir'de sosyal hizmetler için 4 yılda 2 milyar 280 milyon 540 bin liralık bütçe kullanıldı. Düzenli ve sistemli sosyal yardımlar 23 bin haneden 80 bin haneye yükseltildi. Sosyal yardım ve hizmet faaliyetlerinde kullanmak üzere 35 farklı üretici kooperatifinden 462 milyon 116 bin 745 liralık ürün alındı. 'Süt Kuzusu' projesi 11 ilçeden 30 ilçeye, süt alınan kooperatif sayısı 1'den 6'ya çıkarıldı. Süt üreticilerine 340 milyon liranın üzerinde destek verildi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin faydalandığı Eğitim Kart sayesinde 90 bin çocuğa 13 milyon liralık destek sağlandı.

5 binin üzerinde üniversite öğrencisine aylık 400 liradan 3 bin 200 lira destek verildi. Toplam destek miktarı 17 milyon lirayı aştı. 2022-2023 eğitim yılında 8 bin 165 üniversite öğrencisine ayda 500 lira olmak üzere toplam 4 bin liralık eğitim yardımı yapılacak. İzmir'de yaşayan ve ev taşıyan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği ve çamaşır yıkama hizmeti de başlatıldı. Üniversite öğrencileri için oluşturulan ücretsiz çorba durakları ve yemek noktalarında dağıtım da sürüyor.

DEPREMİN YARALARI SARILIYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta afet koordinasyon merkezleri oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Bir Kira Bir Yuva' ile 'Umut Hareketi' kampanyaları ile dayanışma başlattı. Büyükşehir, tüm birimleriyle sahada depremin yaralarını sarmayı sürdürüyor.

İZBETON tarafından Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'nde 32 derslikli ve yaklaşık bin öğrenci kapasiteli Orhan Kemal İlkokul ve Ortaokulu'nun inşaatı başlatıldı.

Yerinde ve yüzde yüz uzlaşı modeliyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları İZBETON'un yapım sürecine dahil edilmesiyle hız kazandı. Kooperatifler de kentsel dönüşüm sürecine dahil edilerek İzmir'de güç birliği başlatıldı. 4 yılda Uzundere, Gaziemir Emrez-Aktepe Mahalleleri, Ege Mahallesi ve Örnekköy kentsel dönüşüm alanlarında 5 bin 761 bağımsız birimin yapımına başlandı.

Kooperatifçilik modelinin depremzedeler için de uygulamaya konulduğu Halk Konut projesi başlatıldı. 30 Ekim İzmir depreminde evleri hasar gören yurttaşlar için geliştirilen projeyle bugüne dek apartman sakinlerinin kurduğu 10 kooperatifle protokol imzalandı. Projeye kısa bir zaman içinde 11 kooperatif daha eklenecek. Halk Konut projesinin ilk uygulaması olan Dilber Apartmanı'nın temeli 15 Ocak'ta atıldı.

KENT MOBİLYALARI FABRİKASI KURULDU

Belediye bütçesine önemli oranda katkı sağlaması öngörülen, çöp kutuları, bisiklet park yerleri ve oturma grupları gibi birçok ürün üreten Kent Mobilyaları Fabrikası hizmete alındı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları başlatıldı. Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak ve bölgenin cazibesini artırmak için tarihi bir yatırıma imza atıldı. Bu kapsamda Kemeraltı'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatları ile aydınlatma, gerilim hatları yenileniyor, yollar beton ile kaplanıyor ve granit döşeniyor. Bu çalışmaların maliyeti şu anki fiyatlarla toplamda 650 milyon lirayı bulacak. Kemeraltı ve Basmane bölgesindeki restorasyon çalışmalarının maliyeti ise 250 milyon lira olarak öngörülüyor. Projeyle aydınlatmasıyla gece yaşayan, sadece gündüz esnafıyla değil gece ticaretiyle de canlanan bir Kemeraltı doğacak.

BAŞKAN SOYER'İN ASFALT REKORU SÖZÜ YERINI BULDU

Başkan Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alan asfaltta rekor hedefi doğrultusunda merkez ilçelerin ana arterlerinden en uzak köy yollarına kadar yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı. 5 milyon 190 bin 750 ton sıcak asfalt döküldü ve 10,7 milyon metrekarelik ova yolunda sathi kaplama çalışması tamamlandı. Kente 4 bin 713 araçlık otopark alanı kazandırıldı.

SU BASKINLARI ÖNLENDİ

İZSU Genel Müdürlüğü 200 noktadaki çalışmalarla yağışların neden olduğu su baskınlarını önledi. Yüzülebilir körfez ve koku sorununun çözülmesi hedefi doğrultusunda Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde revizyon çalışmaları başladı. Aşırı yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarının önlenmesi amacıyla hazırlanan yağmursuyu yatırımları ile yağmur sularının atık su sisteminden ayrı bir hatta taşınması çalışmaları başladı. İzmir Körfezi'nin temizlenme sürecine de büyük katkı sağlıyor. Bugüne dek 230 kilometre yağmur suyu kanalı, güncel kurla yaklaşık 7 milyar lira maliyetle inşa edildi.

ATIKSU ARITMA TESİSİ SAYISI 70'E ÇIKARILDI

Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile Türkiye birincisi olan İZSU Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesisi sayısını 70'e çıkardı. Atık suların doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak için Foça Gerenköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Karaburun Mordoğan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kemalpaşa Ulucak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Çıtak Paket Atık Su Arıtma Tesisi, Torbalı Paket Atık Su Arıtma Tesisi ve Urla Paket Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandı. 2019'dan bu yana 2 bin 119 kilometre içme suyu şebeke hattı, 264 adet içme suyu sondaj kuyusu İzmir'e kazandırıldı. Bin 108 kilometre atık su hattının yapımı tamamlandı. 2 bin 730 kilometre dere yatağında temizlik yapıldı.

İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ'NDE 211 MADDE KARAR ALTINA ALINDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Mart günlerinde yapılan ve "Yeniliğe Davet" sloganıyla tüm Türkiye'yi geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde 211 madde karar altına alındı. Kongrenin sonuç bildirgesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının iktisat politikalarının belirlenmesinde tarihsel rol oynaması bekleniyor.

2 MİLYON 40 BİN 170 METREKARE YENİ YEŞİL ALAN

Kente, 2019'dan beri doğayla uyumlu bir yaşam hedefi doğrultusunda; 2 milyon 40 bin 170 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. İzDoğa'nın kent çeperindeki yeşil alanları kent merkeziyle bütünleştiren 'Yaşayan Parklar' projesi kapsamında Karşıyaka'daki Flamingo Doğa Parkı ve Yelki'deki Olivelo'nun yapımı tamamlandı. Buca'daki Fırat Fidanlığı, Bayraklı'daki Kovankayası ve Bornova'daki MTK parklarının yapımı ise sürüyor. Türkiye'nin ilk hortikültürel bahçesi olan İnciraltı Terapi Bahçesi hizmete açıldı. Kadifekale'de 4 bin 500 metrekarelik "Kent Bostanı" oluşturuldu. 180 bin metrekarelik Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı tamamlandı. Buca'da 200 bin metrekarelik alanda Portakal Vadisi'nin çalışmaları devam ediyor.

İZMİRLİ ÇİFTÇİ DOĞDUĞU YERDE DOYMAYA BAŞLADI

Başkan Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla tarımda su tüketiminin azaltılması, üreticinin doğduğu yerde doymasının sağlanması ve İzmir'de yaşayan milyonlarca insanın sağlıklı gıdayla buluşturulması için "Mera İzmir" projesi hayata geçirildi. Projeyle ise İzmir'in 30 ilçesinde kırsal bölgelerindeki üretici ve hayvan sayıları, ağıl konum bilgileri toplandı ve kapsamlı bir "Çoban Haritası" oluşturuldu. İzmir, Türkiye'de bir çoban haritasına sahip ilk il oldu. Harita, bölgesel ölçekte hazırlanan tarımsal ürün planlaması için kullanılıyor. Proje kapsamında 535 çobanla süt alım sözleşmesi imzalandı. Toplam 1 milyon 643 bin litre keçi, koyun ve manda sütü alındı, üreticiye 19 milyon liraya yakın katkı sağlandı. 8 milyon lira üretim masrafıyla 51 milyon liralık peynir üretildi. Beş ayda ve yalnızca tek bir kalem ürün üzerinden 24 milyon liralık katma değer yaratıldı.

"İZMİRLİ" MARKASI RAFLARDA

Bayındır'da 7 bin metrekarelik alanda 200 milyon lira yatırım maliyetiyle günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip Süt İşleme Fabrikası test üretimine başladı. Fabrika; yıllık 250 milyon TL'lik işlem hacmiyle tüm alımları kooperatifler üzerinden küçük aile işletmelerinden yapacak. Süt Kuzusu Projesi kendi fabrikasında üretilecek. Tesiste üretilecek mozzarella, burrata ve dondurma ürünleriyle manda tekrar İzmir'e geri dönecek. Günlük 3 ton et işleme kapasitesine sahip Ödemiş Et İşleme Tesisi 12 milyon liralık yatırımla hayata geçirildi. 2022'de 6 binin üzerinde küçükbaş, 30 bine yakın büyükbaş hayvan alındı. Üreticiden alınan et, süt ve bitkisel ürünler işlenerek İzmirli markasıyla raflardaki yerini aldı. Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için bine yakın üreticiye 4 bine yakın küçükbaş hayvan dağıtıldı. Yavrularla bu sayı 8 bini aştı. Üreticinin girdi maliyetlerini düşürmek için 2 ton 376 kilo kuzu büyütme yemi, 2 bin 776 çuval büyükbaş süt yemi dağıtıldı. İklim dostu yem bitkisi üretimi başladı.

BİR AVUÇ KARAKILÇIK TOHUMU 12 BİN DEKARA ULAŞTI

Seferihisar'da bir avuç atalık tohumla başlayan karakılçık buğdayı üretimi, 12 bin dekarı aşan ve İzmir sınırlarının ötesine geçen bir alanda karşılığını buldu. Karakılçık tohumunun bir kısmı taş değirmenlerde öğütüp ambalajlanarak karakılçık unu ve makarnası olarak "İzmirli" markasıyla tüketiciye sunuldu. Halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için kentin farklı bölgelerinde yaygınlaştırılan Halkın Bakkalları, Halkın Kasabı reyonlarıyla yenilendi. Artan enflasyona karşı sağlıklı ve uygun fiyatlı eti İzmirliler ile buluşturan şubeler kent genelinde yaygınlaştırılıyor.

İZMİRLİ KOOPERATİFLERDEN 726 MİLYON LİRALIK ALIM

84 farklı tarımsal kalkınma kooperatifinden yaklaşık 726 milyon liralık alım yapıldı. Üreticiye meyve ve zeytin fidanı, lavanta, nergis soğanı, salep yumrusu gibi gelir getirici ürünler verildi. Yerel tohumların yaygınlaştırılması için 517 bin fide dağıtıldı. İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi açıldı ve tarımdaki verim kaybını önlemek için "İzmir Tarımı" mobil uygulaması hayata geçirildi. İzmir, 2022'de dünyaca ünlü gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu'ya ev sahipliği yapıldı.

'SÜNGER KENT İZMİR' PROJESİ BAŞLATILDI

Kuraklıkla mücadele vizyonuyla şekillenen yağmur suyu hasadı çalışmaları genişletilerek 'Sünger Kent İzmir' projesi başlatıldı. Yağmur suyu hasadına yönelik bir teşvik sistemi uygulanarak 5 bin binaya 5 bin yağmur suyu deposu dağıtımı ile İzmir'e 10 bin yağmur bahçesi kampanyası başlatıldı. Projeyle İzmir'in 5 yıl içerisinde sünger bir kent olarak inşa edilmesi ve kentsel alanda yağmur suyu akışının beş yıl içerisinde yüzde 70 oranında azaltılması planlanıyor.

ATIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Ambalaj atıklarının kaynağından toplanması ve ayrıştırılması için İzDönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi kuruldu. Karşıyaka, Karabağlar, Buca ve Narlıdere'nin ardından projeye 4 yeni ilçe daha dahil oldu. Bornova, Bayraklı, Menderes ve Çeşme'nin de katılmasıyla İzDönüşüm projesi 8 ilçede uygulanmaya başladı. Proje ile İzmir'deki atıkların geri dönüşüme gitme oranının artırılması ve İzmir'in döngüsel ekonomisinin büyütülmesi hedefleniyor.

İZMİR'İN ÇÖPÜ ELEKTRİK ENERJİSİ VE GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

Atıkların hammadde olarak değerlendirilip ekonomiye kazandırılması politikası doğrultusunda İzmir'de Türkiye'ye örnek olacak bir çevre projesi daha başladı. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Sahası ile Ödemiş ve Bergama'da kurulan entegre katı atık yönetim tesislerinde evsel katı atıkları ayrıştırarak organik gübreye ve elektrik enerjisine dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Düzenli Çöp Depolama Alanı'nda ekolojik bir tesisi daha hizmete aldı. Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2019 yılından 2023 yılı Nisan ayına kadar biyogazdan 570 bin 472 mega watt toplam elektrik üretimi yapıldı. 558 milyon TL gelir elde edildi. Çevre ilçelerdeki park ve bahçelerin bitkisel atıklarının organik gübreye dönüştürüldüğü katı organik gübre tesisi kuruldu. Türkiye'nin en büyük tıbbi atık tesisi ise Menemen'de hizmete girdi.

GES SAYISI 2'DEN 12'YE ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından itibaren çatı üstü GES kapasitesini hızla geliştirmeye başladı. Belediye hizmet binalarında konumlandırılan GES sayısı 2'den 12'ye çıkarıldı. Yapımı devam eden GES'lerle bu sayı 2023 yılı içinde 16'ya erişmiş olacak. 2019'da 270 kilowatt olan kurulu GES gücü kapasitesi yapımı devam edenler ile yüzde 625 artarak 1682 kilowatta çıkartılıyor. Projesini hazırlanan santraller ile bu alandaki kapasite hedefi ise 2000 kilowatt olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi çatı üstü GES'ler sayesinde yıllık bazda üreteceği 2,5 milyon kilowatt saat enerji ile bunun karşılığı olan 6,5 milyon TL'yi kasasında tutacak ve yatırım bütçesini büyütecek. Ekonomik tasarrufun yanında yılda bin 262 ton CO2 salımı da mevcut yatırımlar sayesinde engellendi.

OTOPARKTAN MASAL EVİ'NE

Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 16 Masal Evi'nin yanı sıra Karaburun ve Selçuk'ta birer, Çeşme'de ise üç Masal Evi İzmirlilerin hizmetine sunuldu. Özdere Gençlik Kampı tamamlandı. Bornova Rekreasyon Alanı'na yarı olimpik yüzme havuzu yapıldı. Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı olan Smyrna Otoparkı açıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek Gençlik Belediyesi kuruldu. 17-20 yaş arası üniversite sınavına hazırlanan gençlere destek olmak için 'Kitap Kart' projesi başlatıldı. Kadın, çocuk, genç ve engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlayan birimleri tek bir çatı altında toplayan Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi açıldı. Engelliler için erişilebilir plajlar kente kazandırıldı.

6 YIL SONRA İLK KRUVAZİYER GEMİ İZMİR'DE

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından her yıl verilen Avrupa Ödülü'ne 2022'de İzmir layık görüldü. Şehrin dijital turizm altyapısı "Visit İzmir" mobil uygulaması ve web sitesiyle İzmir'e direkt uçuşların tanıtıldığı "Direct İzmir" hizmete alındı. 2016 yılından bu yana ilk kruvaziyer gemisi 2022 yılının Nisan ayında Alsancak Limanı'na yanaştı. 2022'de 29 kruvaziyer gemisi Alsancak Limanı'na geldi. 2022 yılında ilk kez Alsancak Limanı-Midilli seferleri başlatıldı.

FUARLARIN KATKISIYLA 55,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde kentteki fuar sayısı iki katından fazla artırılarak 31'e yükseltildi. İZFAŞ; fuarları, festivalleri ve kültür-sanat etkinlikleri ile fuarcılık anlayışını dört mevsime taşıdı. Wecycle, Brandex, IBS Anne, Bebek ve Çocuk, Road, Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknolojileri, İmatech, Kuyumculuk ile Yapı, Emlak ve Kentsel Dönüşüm gibi fuarlar Fuar İzmir'deki etkinlikler arasına katıldı. İzmir'de düzenlenen fuarlar, pandemi sonrası yaşanan ekonomik krize de çözüm oldu. İzmir, bu dönemde Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan ikinci şehir oldu. İzmir 2019-2022 yılları arasında sayısı 30'u aşan fuarların da katkısıyla yaklaşık 55 milyar 555 milyon dolarlık ihracat yaptı.

ÜCRETSİZ SANAT EĞİTİMİ

İzmir'de kültür üretimini artırmak için de adımlar atıldı. İzmir Sinema Ofisi açıldı. Mustafa Necati Kültür Merkezi, Atlas Pavyon Sanat Galerisi, Bıçakçı Han, Konak Metro Sanat Galerisi, AASSM Müzik Kütüphanesi kent yaşamına kazandırıldı. Yaklaşık 5 bin kişiye sanatın birçok farklı alanında ücretsiz eğitim verildi. 70 yıl aradan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kuruldu.

Dört Kitap Kafe İzmirlilerin hizmetine sunuldu. Kentteki kütüphane sayısı 3'ten 13'e çıkarıldı. Kitaba erişimde zorluk yaşayan mahalleler için başlatılan "Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyasında kurulan kütüphane sayısı 39 oldu. Kampanyaya bağışlanan kitap sayısı ise 45 bine ulaştı.

70 BİN KİŞİYE EVDE BAKIM HİZMETİ VERİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı evde bakım ekipleri ile yüzleri güldürdü. 2019'dan bu yana 96 personelle yaklaşık 70 bin kişiye evde bakım hizmeti verildi. Yatalak durumdaki yaşlı, hasta ve engellilere verdiği evde bakım hizmetini 30 ilçeye çıkartan Eşrefpaşa Hastanesi ise kent merkezinin yanı sıra Kemalpaşa Armutlu, Bayraklı, Ödemiş, Tire ve Karaburun'da da hizmet birimleri açtı ve 2150 hastaya hizmet verdi. Karşıyaka ve Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde yeni poliklinikler hizmete alındı. Eşrefpaşa Hastanesi'nin acil servis ünitesi yenilendi.

AVRUPA ÖDÜLLÜ KENT

İzmir, 2022 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından "Avrupa Ödülü"ne layık görüldü. İzmir'in Avrupa değerlerini en iyi temsil eden şehir olduğu tescil edildi. Kent, 2026 yılında ise Botanik EXPO'ya da ev sahipliği yapacak. Expo 2026, Türkiye'nin ilk büyük yeşil dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesini de sağlayacak. 2022 yılı Eylül ayında düzenlenen Terra Madre Anadolu, Türkiye'nin dört bir yanındaki küçük üreticileri dünya gastronomi piyasasıyla buluşturdu. İzmir 2021 yılında ise Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İzmir'in dördüncüsüne ev sahipliği yaptığı Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nin toplantıları 65 ülkeden gelen kültür üreticilerini İzmir'de bir araya getirdi.

14 ULUSLARARASI ORGANİZASYON

Spor dostu bir kent yaratma vizyonuyla 7'den 70'e tüm İzmirliler için çalışmalar yürütüldü. Yaklaşık 131 bin öğrenciye spor eğitimi verildi. 14 uluslararası organizasyon düzenlendi. Uluslararası İzmir Maratonu 2023 yılında 4'üncü kez düzenlenecek. Yüzme eğitimi verilen çocuk sayısı 38 bini aştı. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na son 3,5 yılda toplam 4,25 milyon liralık ayni ve 9,4 milyon liralık nakdi yardımda bulunuldu. Bu yıl 12 milyon liralık yardım hedefleniyor. İlk ve orta dereceli devlet okullarına 8 milyon lira spor malzemesi desteği verildi. Yeni dönemde malzeme desteği tutarının 15 milyon liraya çıkarılması amaçlanıyor.