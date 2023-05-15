Tunç Soyer Haberleri - Tunç Soyer Kimdir - Haberler

Tunç Soyer Kimdir ?

1959 yılında Ankara’da doğdu. Bornova Anadolu Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. İsviçre Webster Kolej’de “Uluslararası İlişkiler” ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak iki yüksek lisans yaptı. Eğitim döneminde Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen asistanı, Türk Haberler Ajansı’nda da muhabir olarak çalıştı. Eğitiminin ardından turizm sektöründe çalışmaya başladı. 1991 yılınd