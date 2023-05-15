Tunç Soyer Haberleri - Tunç Soyer Kimdir - Haberler

Tunç Soyer Haberleri
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Tunç Soyer Biyografisi
Tunç Soyer Kimdir ?
Tunç Soyer: "Şu An Manipülasyon Yapmaya Yönelik Eğilimler de Olabilir, Beklemekte Fayda Var"
Tunç Soyer: "Şu An Manipülasyon Yapmaya Yönelik Eğilimler de Olabilir, Beklemekte Fayda Var"
İZSU, Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi'nde Geri Kazanım Ünitesini Üreticilerin Hizmetine Sundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Çare Biziz' kitabının imza gününde konuştu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Çare Biziz' Kitabının İmza Gününde Konuştu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm projesinin üçüncü etabı için çalışmaları başlattı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Üçüncü Etabı İçin Çalışmalara Başladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Hak Sahipleriyle Bir Araya Geldi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinin Hak Sahipleriyle Buluştu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 'İnsanları Sanatı Tüketen Değil Üreten Hale Getirmek Gerekli'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 'İnsanları Sanatı Üreten Haline Getirmek Gerekiyor'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Roboski kitabı imza gününde konuştu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Roboski kitabının imza gününde konuştu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Dikili'yi ziyaret etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu Dikili'yi ziyaret etti
Tunç Soyer: "Bu, Refah ile Yoksulluk Arasında Bir Seçim Olacak. Demokrasi ve Tek Adam Rejimi Arasında Seçim Yapacağız. Biz, Demokrasiyi Seçeceğiz"
Tunç Soyer: "Bu, Refah ile Yoksulluk Arasında Bir Seçim Olacak. Demokrasi ve Tek Adam Rejimi Arasında Seçim Yapacağız. Biz, Demokrasiyi Seçeceğiz"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kemeraltı'ndaki Çalışmaları İnceledi
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!