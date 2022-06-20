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Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken sakın bu hatayı yapmayın

Haberler.com - Zehra Yaşık - Yaşam
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmışken vatandaşlar da hazırlıklara başladı. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte kurbanlık seçiminde önemli noktalar...

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaklaşan Kurban Bayramı için yapılan hazırlıkları anlattı. Karaca kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında konuştu. Karaca, vatandaşın özellikle hayvanları izinli yerlerden alması konusunda uyardı. Karaca kurbanlık alırken şu konulara dikkat çekti;

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

1- Kurbanlık hayvan, tüm kontrollerin sağlandığı yerlerden alınmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvan kayıt sistemi "TÜRKVET" uygulaması üzerinden kurbanlık hayvanla alakalı bilgileri görmek mümkün.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

2- Kurbanlıklar Valilik, il ve ilçe komisyonlarının belirleyeceği yerde kestirilmeli.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

3- Kurbanlık hayvanı alırken, gözlerine duruşuna dikkat edilmeli. Özellikle tüyleri mat olmamalı.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

4- Kurbanlık hayvanla ilgili şüpheye düşüldüyse 174'ü arayarak veya pazarda bulunan veterinere danışarak hayvanın dış kontrolleri yaptırılabilir.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

5- Kurbanlık hayvanın 2 yaşında olması gerekiyor. Aklınızda soru işareti kalırsa hayvanın dişinden de yaş kontrolü yapılabiliyor.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

6- Büyükbaş hayvanlarda kurbanlık yaşı 2, keçilerde 1, koyunlarda ise 6 aylık veya görünüş olarak annesine yakın olması yeterli.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

7- Gözü kör, kulağı kesik, topal, kambur ve hasta olan hayvan kurban edilemez dinimize göre.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

8- Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar genel olarak "zoonozlar" veya "zoonotik hastalıklar" olarak tanımlanan hastalıklarından korunmak için güvenilir, yetkilendirilmiş alanlarda kesim yaptırılmalı.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

9- Kurban etlerinin doğru muhafazası hayati önem taşıyor.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

10- Kurban kesiminden hemen sonra yapılan en büyük hatalardan birisi de etlerin üst üste yığılması. Yığılan etin içindeki sıcaklık mikroorganizmaların artışına neden oluyor. Bu yüzden etleri en kısa süre içerisinde parçalayıp üstü üste gelmeyecek şekilde dolaba yerleştirmek gerekiyor.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

11- İhtiyaç sahiplerine de et verirken etin bozulmamasına dikkat edilmeli.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

12- Buzluğa üst üste konulan etlerin merkezindeki sıcaklık, dolaptan çıktığında oda sıcaklığı seviyesine geldiğinde donan mikroorganizmalar da et çözüldükten sonra harekete geçer ve zehirlenmelere yol açabilir.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

13- Kestikten sonra etler, balkonda veya evde temiz bir alana yayılıp bir süre dinlendikten sonra tek yemeklik olacak şekilde buzlukta muhafaza edilmeli.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Kurbanlık alırken bu noktaya dikkat

14- Kurbanlığın işinde uzman kasabın kesmesi de hayati noktalardan biri. Kurbanlık hayvanın yanlış kesilmesi bir sürü etin zayi olmasına yol açabilir.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Yaşam

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