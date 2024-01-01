Türkiye yeni yıla coşkuyla girdi! İşte il il kutlamalardan kareler

2024 yılı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

İSTANBUL

İstanbul'da, binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi. Avrupa Yakası'nda yılbaşını Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde geçirmek isteyenler, meydanda kurulan ışıklı süslemelerin önünde video ve fotoğraf çekildi.

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yılı karşılayan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile çevredeki sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul Boğazı ve Haliç'te havai fişekli kutlama dron ile havadan görüntülendi. Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e girildiği ilk dakikalarda İstanbul Boğazı ve Haliç'te havai fişek gösterisi görsel şölen yaşatırken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

ANKARA

Ankara'da vatandaşlar 2024'e coşkuyla girdi. Şehrin işlek yerlerinde bir araya gelen vatandaşlar, yeni yılı müzik eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Kızılay Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi şehrin merkezi yerlerinde yoğun kalabalıklar oluşturan Başkent halkı, yeni yılın ilk dakikalarını meşaleler ve konfetiler ile kutladı. Çok sayıda vatandaş o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Polis ekipleri meydanların ve caddelerin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

ADANA

Adana'da yılbaşı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bazı vatandaşlar 2024 yılının ilk dakikalarında Uğur Mumcu Meydanı'nda süslenen yılbaşı ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.