Siklon dalgası yola çıktı geliyor! İstanbullular bu saate dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, siklon dalgası ilk etkilerini bu gece Marmara Bölgesi'nin batı ve güney kıyılarında gösterecek. Hava koşulları hızla kötüleşecek ve saat 03.00 itibarıyla başta İstanbul olmak üzere Marmara şehirleri şiddetli sağanak yağışa teslim olacak.

YAĞIŞ ALARMI: İSTANBUL VE KIYI ŞEHİRLER KİLİT NOKTA

Sistem, Salı sabahından itibaren etkisini artırarak güneye doğru yayılacak. Ege ve Akdeniz kıyı ve iç kesimlerinde de aralıksız ve kuvvetli yağışlar bekleniyor. Siklonun getirdiği yüksek nem ve yoğun yağış potansiyeli nedeniyle, özellikle Salı ve Çarşamba günleri boyunca: Marmara, Ege ve Akdeniz çevrelerinde yüksek su baskını ve taşkın riski bulunuyor. Kıyı şeritlerinde deniz ulaşımında aksamalar ve fırtınayla birlikte deniz seviyesinde yükselmeler görülebilir.

TÜM HAFTA BOYU SÜRECEK KESİNTİSİZ YAĞIŞLAR

Yunanistan üzerinden gelen bu kuvvetli yağışlı hava kütlesi, sadece batı bölgeleri ile sınırlı kalmayacak. MGM'ye göre siklon dalgası, hafta boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak ve aralıklı şiddetli yağışlar getirecek. Yağışlı hava sisteminin etkisi, hafta sonuna doğru doğu bölgelerine kayana kadar devam edecek.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yunanistan üzerinden gelen siklon dalgasının etkisiyle, bu gece (Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece) itibarıyla İstanbul ve İzmir'de hava koşulları hızla kötüleşecek ve hafta boyunca zorlu geçecek. İstanbul, siklonun ilk ve en şiddetli etkilediği bölgelerden olacak; kuvvetli ve aralıksız sağanak yağışlar beklendiği için Salı ve Çarşamba günleri su baskını riski oldukça yüksek. Benzer şekilde İzmir ve tüm Ege kıyıları da sistemin merkezinde yer alacak; şiddetli sağanaklar, kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldığından sel ve taşkınlara karşı azami dikkat gerekiyor.

İç bölgelerde yer alan Ankara ise, batı illerine kıyasla sisteme biraz daha geç ve hafif girecek; kentte yağışlar yine etkili olacak olsa da, su baskını riski İstanbul ve İzmir kadar yüksek beklenmiyor, ancak başkentlilerin de hafta boyunca serin ve yağışlı bir havaya hazırlıklı olması gerekiyor. Vatandaşların can ve mal kaybını önlemek amacıyla Meteoroloji'nin yaptığı uyarıları dikkate alması hayati önem taşıyor. Sel ve su baskını riskine karşı alınması gereken temel önlemler şunlardır: Dere yatakları ve bodrum katlarında bulunan eşyaların güvenli yerlere taşınması. Ani sel tehlikesine karşı araçların güvenli ve yüksek alanlara park edilmesi. Kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması. Zorunlu olmadıkça yağış anında dışarı çıkılmaması ve trafikte yavaş ve tedbirli olunması.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

6 EKİM 2025 PAZARTESİ

Haftanın ilk günü olan Pazartesi, Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve genellikle güneşli bir hava hakim. Yüksek sıcaklıklar batı ve güney bölgelerde 25°C ve üzerine çıkarken, iç ve doğu bölgelerde de 20°C civarında seyrediyor. Yağışlar ise sadece Ege'nin kıyı kesimlerinde lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmekte (26°C,14°C gibi). Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar 10°C civarında seyrederek serin bir başlangıç vadediyor.

7 EKİM 2025 SALI

Salı günü, yağışlı hava batıdan iç bölgelere doğru ilerleyerek etkisini biraz artırıyor. Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Marmara'nın güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kıyı kesimlerde sıcaklıklar hala yüksek (25°C civarı), ancak iç bölgelerde yağışla birlikte hafif bir düşüş gözlemlenebilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise parçalı bulutlu ve az yağışlı olmaya devam ediyor.

8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA

Çarşamba, haftanın en yağışlı günlerinden biri olacak gibi görünüyor. Yağışlı sistem Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde yaygın gök gürültülü sağanaklar hakim. Özellikle Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 18°C-20°C aralığına inerek belirgin bir serinleme yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ise genellikle parçalı bulutlu kalıyor.

9 EKİM 2025 PERŞEMBE

Perşembe günü yağışların şiddeti ve alanı azalmakla birlikte, ülkenin genelinde serin ve bulutlu bir hava devam ediyor. Yağışlar çoğunlukla Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak şeklinde görülüyor. Marmara ve Ege'de ise hava az bulutlu veya parçalı bulutlu, sıcaklıklar 20°C civarında seyrediyor. Sıcaklıklar, hafta başındaki değerlere göre önemli ölçüde düşmüş durumda.

10 EKİM 2025 CUMA

Hafta sonuna yaklaşırken, hava durumu tekrar normale dönüyor. Yağışlar büyük ölçüde ülkeyi terk ederek yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakıyor. Sadece Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanaklar görülebilir. Türkiye genelinde sıcaklıklar, Perşembe gününe göre birkaç derece artarak mevsim normallerine yaklaşıyor. Güneydoğu ve Akdeniz'de hava yeniden 25°C ve üzerine çıkıyor.