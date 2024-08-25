Felakette can kaybı 2'ye yükseldi! AFAD'dan 11 ile sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı, 1 il için turuncu kod uyarısı yaptı.

BİRÇOK İLE TURUNCU VE SARI UYARI

Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu ülke genelinde serinleten haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji şiddetli yağış beklendiğini belirterek Amasya, Kayseri Ordu, Sinop, Tokat, Kırıkkale, Ankara, Malatya, Sivas ve Yozgat'a sarı kod uyarısı yaptı. Samsun ise turuncu kodla uyarıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Cami ve Belediye anons sistemleri ile Emniyet ve Jandarma araçlarından gerekli uyarılar yapılmaktadır.

1065 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

An itibarıyla 72 ihbar alınmış olup, alınan tüm ihbarlara müdahale edilmiştir. AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, İtfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 1065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir.

"SEL TEHLİKESİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup, gelişmeleri takip etmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok il dün sele teslim olmuştu. Kırşehir'de sele kapılan ve vatandaşlarca sudan çıkarılan kişi, hastanede hayatını kaybetmişti. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde de etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobilde bulunan şahsın cenzesi, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir evin bahçesinde bulundu.

SARI UYARI NEDİR?

Sarı kod, tahmin edilen meteorolojik hadisenin olağan dışı olmamakla birlikte, potansiyel tehlike yaratabileceğini gösterir. Bu durumda, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması uyarısında bulunulur.

TURUNCU UYARI NEDİR

Turuncu kod 'hava durumunun tehlikeli' olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyo