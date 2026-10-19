Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağının darp edilip tuvalete kilitlendiği öne sürüldü

Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağının iş yeri sahibince demir sopayla darp edildikten sonra tuvalete kilitlenerek temizlik yapmaya zorlandığı iddia edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve darp izleri bulunan çocuğun ailesi darp raporu alıp işyeri sahibinden şikayetçi olurken, anne adalet çağrısında bulundu.

Kentte bir berber dükkanında çalışan Yusuf Eymen D., arkadaşı ile iddiaya göre işyeri sahibi tarafından üst kata çağrılarak tuvalete kilitlendi. İki çocuğu demir sopa ve tahta süpürge sapıyla darp ettiği öne sürülen iş yeri sahibinin, yaşananları başka bir çalışana cep telefonuyla kaydettirdiği de iddia edildi.

"Hem dövdü hem video çektirdi"

Yaşadıklarını anlatan Yusuf Eymen D., cumartesi günü iş yeri sahibinin kendisini ve arkadaşını üst kata çağırdığını belirterek, "Bizi tuvalete kilitledi. Bir yere ayrılmayın, ben geliyorum dedi. Daha sonra aşağıdan demir sopa alıp geldi. Hiçbir şey söylemeden bizi dövmeye başladı. Gitmek istediğimizi söyledik ama izin vermedi. Tepki gösterdiğimizde başka bir çalışanı çağırıp video çektirdi. Ardından aşağıdan tahta süpürge sapı getirdi. Hem dövdü hem video çektirdi. En son süpürge sapını üzerimizde kırdı" dedi.

"Dayaktan sonra bize temizlik yaptırdı"

Darbın ardından yeniden tuvalete kilitlendiklerini ileri süren D., iş yeri sahibinin bir süre sonra kapıyı açarak kendilerini aşağı gönderdiğini söyledi. D., "Bizi aşağı indirdikten sonra yarım saat, bir saat kadar temizlik yaptırdı. Sonrasında eve gönderdi. 'Dövme bizi bu kadar' dedik ama hiçbir şey dinlemedi. Demir sopayla da tahta süpürge sapıyla da dövdü. Sırtım, bacaklarım morardı. Kafamın arkasında şişlik var, dudağımın içi patladı. Doğru düzgün hareket edemiyorum. Sırtımın üzerine yatamıyorum, otururken bile ağrı çekiyorum" ifadelerini kullandı.

"Olayın iş yeriyle hiçbir alakası yoktu"

Şiddete gerekçe gösterilen konunun iş yeriyle ilgisi bulunmadığını söyleyen D., "Arkadaşımla ilgili özel bir meseleydi. Dükkanla hiçbir alakası yoktu. Patronumuzun kulağına gitmiş. Bize burası elit bir yer, ismimi ayaklar altına aldırmam dedi. Kendi ismini korumak için bizi bu hale getirdi" diye konuştu.

Yusuf Eymen D.'nin annesi Seher D. ise, "Oğlumun telefonuna ulaşamadım, defalarca mesaj attım ama cevap vermedi. Eve geldiğinde bana hiçbir şey söylemedi. Sadece 'anne ben uyuyacağım' dedi. Odasına gitti, ben de arkasından gittim. Üzerini çıkardığında sırtını gördüm. O an yaşadığımı anlatamam. Bacaklarında morluklar, kafasında şişlik vardı. Hemen hastaneye götürdük. Doktorlar beyin kanamasından şüphelendi, tomografi çekildi. Bir süre daha hastanede kalmasını istediler ve yeniden tomografi çektiler. Darp raporlarımızı aldık. Ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

"Ben çocuğum için adalet istiyorum"

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ileri süren anne, verilen karara tepki göstererek yetkililere seslendi. Anne D., "Şahıs mahkemeye çıkarıldı ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığını öğrendik. Gözaltına alınması beni biraz rahatlatmıştı. Adaletin yerini bulacağını düşündüm. Ben kendi çocuğuma hiç el kaldırmamışken başkasının ona bunları yapmasını kaldıramıyorum. İki gündür evimizde yemek pişmiyor, uyku uyuyamıyoruz. Benim çocuğum acı çekerken bunu yapan kişinin serbest olması beni kahrediyor. Ben adalet istiyorum. Çocuğuma yaptıklarının karşılığını hukuk önünde vermesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı