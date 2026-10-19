Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, aralarındaki tartışmalar nedeniyle evini taşımak zorunda kalan 35 yaşındaki Hakan Turak, kalan son eşyalarını almak için gittiği eski evinde alt kat komşusu tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE DEFALARCA TARTIŞTILAR

Edinilen bilgilere göre; Adapazarı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Hakan Turak, daha önce defalarca tartışma yaşadığı ve aralarında husumet oluşan alt kat komşusu Selim T. nedeniyle oturduğu evi taşıma kararı aldı.

SON EŞYLARINI ALMAK İÇİN GELİNCE...

Yeni evine yerleşen Turak, eski dairesinde kalan son 3-4 parça eşyasını almak üzere yeniden binaya geldi. Binada karşılaşan ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tekrar tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE ÇEKİP VURDU

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Selim T., yanında bulunan silahla iddiaya göre Hakan Turak’a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Turak'ı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Hakan Turak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyet güçleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak ve olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.