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Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur 10 İHH gönüllüsü için arama sürüyor

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Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur 10 İHH gönüllüsü için arama sürüyor
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 14 İHH gönüllüsünden 3'ü sağ olarak kurtarıldı, 42 yaşındaki bir gönüllünün cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 10 gönüllü için gece ara verilen arama kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başlatıldı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Toplam 14 gönüllüden bir kişinin cansız bedenine rastlanmış, 3 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

Dün, Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde ihbarda bulunulmuş, bölgeye Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu noktalar dronla tespit edildi.

3 kişi sağ kurtarıldı

Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan gönüllülerden 3'ü ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Grupta bulunan 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Yavuz'un cansız bedenine ulaşılarak bulunduğu bölgeden çıkarıldığı öğrenildi.

Mahsur kalan diğer 10 kişinin, kurtarılanların olduğu bölgeden farklı bir noktada olduğu öğrenildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları tekrar başlatıldı

Mahsur kalan diğer gönüllüler için gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, sabahın erken saatlerinde tekrar başlatıldı. Günün ilk ışıklarıyla helikopterle bölgede keşif yapılırken, dron eşliğinde de alan taraması yapıldı. Bölge arama kurtarma ekipleri karadan çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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