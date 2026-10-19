Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sergen Yalçın'ın 3 ay önceki sözleri yeniden gündemde: Ben bu takımı uçururum

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sergen Yalçın'ın 3 ay önceki sözleri yeniden gündemde: Ben bu takımı uçururum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım teknik direktörlük görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmaya varan Sergen Yalçın'ın Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynanan maçın ardından söyledikleri yeniden gündem oldu. Deneyimli hoca, Paraguay yenilgisinin ardından, ''Montella'nın yerinde ben olsam, Fatih hoca olsa bu takımı, bu takımı uçururuz'' demişti. Milli Takım'da göreve başlamaya hazırlanan Yalçın'ın nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.

  • Sergen Yalçın, TFF ile A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için anlaşmaya vardı ve imza aşamasına gelindi.
  • Yalçın, Dünya Kupası'ndaki Paraguay mağlubiyetinin ardından Montella'nın kadro tercihleri ve oyun anlayışını eleştirerek "Montella'nın yerinde ben olsam, Fatih hoca olsa bu takımı uçururuz" demişti.
  • Yalçın, milli takımın mevcut oyuncu havuzunun kalitesinin doğru dokunuşlarla daha üst seviye futbol oynayabileceğini savunuyor.

Sergen Yalçın’ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için anlaşmaya varması futbol kamuoyunda büyük bir heyecan yarattı. İmzaların atılma aşamasına gelmesiyle birlikte, deneyimli teknik adamın geçmişte milli takımla ilgili yaptığı dikkat çeken açıklamalar da yeniden gündem oldu.

''BEN BU TAKIMI UÇURURUM''

Sergen Yalçın’ın, Dünya Kupası’nda alınan Paraguay mağlubiyetinin ardından katıldığı bir programda yaptığı değerlendirmeler futbolseverlerin hafızalarındaki yerini koruyor. O dönem milli takımın potansiyeline vurgu yapan Yalçın, Montella’nın kadro tercihleri ve oyun anlayışını eleştirerek "Montella'nın yerinde ben olsam, Fatih hoca olsa bu takımı, bu takımı uçururuz." demişti. 

BEKLENTİLER HAYLİ YÜKSEK

A Milli Takım'ın mevcut oyuncu havuzunun kalitesine her fırsatta övgüler yağdıran ve bu kadronun doğru dokunuşlarla çok daha üst seviye bir futbol oynayabileceğini savunan Sergen Yalçın'ın sahaya yansıtacağı oyun anlayışı ve milli takıma katacağı dinamizm merak konusu oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü

Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de artık hayatta değil

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Valisi Gül: Hasar tespit dışında selden etkilenenlere 10 bin lira aktarıyoruz

İstanbul Valisi Gül açıkladı: 10 bin lira ödeme yapılacak
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor

Şöhretin ömürlük olmadığını gösteren bir hikaye daha!

Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?

Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?

Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten yakınıyor

Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten yakınıyor
Gupse Özay'ın 'Deliha' için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu

Deliha için 23 kilo aldı, bedelini ağır ödedi: Mahvoldum
Hülya Avşar’dan yeni karar: Dizi defterini kapattım

Son dizisi 7 bölümde final yapan Hülya Avşar kararını açıkladı