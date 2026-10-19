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Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

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Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
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Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'in sahibi Rinat Akhmetov, milyarlarca dolarlık serveti ve lüks yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Ukrayna'nın en zengin iş insanı olarak tanınan Tatar kökenli milyarderin 145 metrelik süper yatı ve Monaco'daki yüz milyonlarca dolarlık konut yatırımı, sahip olduğu ekonomik gücün boyutlarını ortaya koyuyor.

  • Shakhtar Donetsk'in sahibi Rinat Akhmetov'un kişisel serveti yaklaşık 7,8 milyar dolar.
  • Akhmetov, 1996 yılında Shakhtar Donetsk başkanlığını üstlendi ve yaklaşık 400 milyon dolara mal olan Donbass Arena'nın finansmanını sağladı.
  • Akhmetov'un 145 metre uzunluğundaki Luminance adlı süper yatının değeri 600 milyon dolar civarında; Monaco'nun Mareterra bölgesinde beş katlı bir konut için 554 milyon dolar ödediği iddia ediliyor.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan'ın kulüpteki patronu Rinat Akhmetov, yalnızca futbol dünyasındaki yatırımlarıyla değil, milyarlarca dolarlık servetiyle de dikkat çekiyor. Ukrayna'nın en zengin iş insanlarından biri olan Akhmetov, madencilikten enerjiye, gayrimenkulden metalurjiye uzanan geniş bir iş ağına sahip.

SERVETİ MİLYARLARCA DOLAR

Paylaşılan bilgilere göre Rinat Akhmetov'un kişisel serveti yaklaşık 7,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Dünyanın en zengin iş insanları arasında gösterilen Akhmetov, SCM adlı şirketler grubu aracılığıyla metalurji, madencilik, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet yürütüyor.  Tatar kökenli milyarder, Ukrayna ekonomisinin önde gelen iş insanları arasında yer alıyor.

SHAKHTAR DONETSK'İN BAŞINA 1996'DA GEÇTİ

Rinat Akhmetov, 1996 yılında Shakhtar Donetsk'in başkanlığını üstlendi. Kulübün gelişiminde önemli rol oynayan iş insanı, Donetsk'te inşa edilen Donbass Arena'nın da finansmanını sağladı.

Yaklaşık 400 milyon dolara mal olduğu belirtilen stadyum, 2009 yılında hizmete açıldı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle Shakhtar Donetsk uzun süredir maçlarını Donetsk dışında oynamak zorunda kalıyor.

600 MİLYON DOLARLIK SÜPER YAT

Akhmetov'un en dikkat çekici lüks yatırımlarından biri de Luminance adlı süper yat. Alman Lürssen tersanesinde inşa edilen yaklaşık 145 metre uzunluğundaki yatın değerinin 600 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Luminance, dünyanın en büyük özel yatları arasında gösteriliyor.

MONACO'DA 554 MİLYON DOLARLIK KONUT İDDİASI

Ukraynalı milyarderin Monaco'nun Mareterra bölgesinde beş katlı bir konut için 554 milyon dolar ödediği yönündeki haberler de dikkat çekiyor. Söz konusu satın alma işleminin dünyanın en yüksek bedelli konut satışlarından biri olduğu ifade ediliyor. Ancak işlemin ayrıntıları ve kesin satış bedeli konusunda bağımsız doğrulama gerekiyor.

SAVAŞ SIRASINDA ÜLKESİNE DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Rusya-Ukrayna savaşının ardından ülkesini terk etmeyeceğini açıklayan Akhmetov, Ukrayna'daki faaliyetlerini ve insani yardım çalışmalarını sürdürdü. Shakhtar Donetsk'in sahibi olarak kulübe desteğini devam ettiren milyarder iş insanı, Arda Turan'ın görev yaptığı Ukrayna temsilcisinin de en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıahmedmehmed407:

ardanın parayla imtihanı ellerini kovuşturmasından belli oluyor

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

batıdaki isyanın nedeni eşitsizlik servet düşmanlığı değil emek sömürüsü gelecek kaygısı makinaların üretimi ele geçirdiği dünyada insanlar makinaların yapamadığı işlerde üç beş kuruşa çalışıp makinaların ürettiği şeyleri almaya zorlanıp yönlendirilip şartlandırılıyor bu daha nereye kadar sürdürülebilir bir sömürü düzenidir daha ne kadar katlanılır insanlar çocuk yapmayı insani duyguları terkediyor geri döndürülemez bir sürece girdik yokoluşla isyan arasındaki noktadayız

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